Riječ „orgazam“ potječe od grčke riječi orgasmos, koja se definira kao 'nabubriti od vlage', ili biti 'uzbuđen' ili 'nestrpljiv', a danas nam služi kao oznaka za skup ugodnih tjelesnih senzacija pri vrhuncu vođenja ljubavi. Prema nekim istraživanjima, to podrazumijeva oko 6 do 10 sekundi užitka za žene, s tim da kod nekih sretnica može potrajati i do 20 sekundi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kod muškarca orgazam traje puno manje, iako prosječno trajanje orgazma ovisi o nizu čimbenika. Orgazam ima i ozbiljnu funkciju u reprodukciji ljudske vrste: kontrakcije mišića pomažu da maternica „usiše“ spermije i tako rastu šanse za oplodnju, dok je tijekom neplodne faze taj postupak obrnut, odnosno kontrakcije mišića pomažu čišćenju stijenki maternice, potvrdili su biolozi sa Sveučilišta u Leidenu u Nizozemskoj.

Istraživanja pokazuju da se tijekom muškog orgazma aktivira isti dio mozga koji reagira i na heroin, što je osnova za pretpostavku da je moguće biti ovisan i o seksu. No, nisu svi orgazmi isti: poticanje različitih kombinacija živaca može dovesti do različitih senzacija, a ako je dobro usklađeno i do višestrukog orgazma, odnosno više različitih orgazama.

Tako žene, na primjer, mogu doživjeti orgazam tijekom stimulacije klitorisa, vagine, G-točke, maternice, bradavica, grudi i anusa, te unutrašnjosti usta, a muškarci pri masaži penisa, prostate, bradavica, ušne školjke. Možemo ga doživjeti i samo na temelju vizualnih podražaja ili mentalno.

Ako ste se ikad zapitali što se događa u vašem i partnerovom tijelu tijekom orgazma, u čemu smo slični, a u čemu različiti, te kako može bolje, evo nekih činjenica koje vas mogu zabaviti, ali i pomoći da budete još spremniji kad se priguše svjetla.

Činjenice o orgazmu

1. Muškarci mogu doživjeti orgazam bez stimulacije penisa. Na koncu, većina muškaraca doživjela je orgazam u snu (poznat kao 'mokri san'). Tek trojica ili četvorica od 5000 muškaraca mogu doživjeti orgazam bez taktilnog podražaja dok su budni. Navodno to uspijeva samo onima koji prakticiraju specijalizirani oblik brzog disanja i meditacije (Tehniku koja je dio Tantre.

2. Znanstvenici tvrde da je, unatoč tome što tijekom ljubavnog čina prtljamo jedno po drugom na sve strane, pravi dirigent našeg orgazma zapravo – mozak. Smatraju kako je dokaz za to činjenica da muškarci i žene s ozlijeđenom leđnom moždinom, bez živčanih veza između njihovog vanjskog spolovila i mozga, mogu doživjeti orgazam u snu.

3. Čovjek prosječne težine tijekom 30-minutnog seksa troši oko 63 kalorije. Da smo proveli isto vrijeme joggirajući, potrošili bismo oko 288 kalorija. Sam orgazam pritom vrijedi 3, 4 kalorije, dok ostatak otpada na predigru. Ukratko, ako se odlučite na brzi seks, možete potrošiti i manje od 10 kalorija.

4. Znanstvenicima baš nije do kraja jasno zašto većina muškaraca poslije orgazma obično zaspi, odnosno osjećaju se jako umorno. Nagađaju da je to zbog kemikalija koje se oslobađaju u mozgu, među kojima je, na primjer, prolaktin.

Riječ je o neurotransmiteru koji žensko tijelo prirodno proizvodi u većim količinama, pogotovo tijekom dojenja, koji pomaže jačanju veze između majke i djeteta, pa su žene manje umorne tijekom naleta prolaktina za vrijeme orgazma. No, taj hormon u plodnom razdoblju može pojačati njihov umor, jer priroda potiče ženu da ostane ležati i tako poveća šanse za začeće.

5. Oko 70 posto smrti koje se dogode tijekom koitusa dogodile su se tijekom izvanbračnog odnosa, tvrde oni koji su istraživali tu pojavu. Orgazam sam po sebi neće izazvati srčani udar, iako fizički napor tijekom seksa može biti izvor stresa, no pretpostavlja se da je stvar ipak u stresu zbog nedozvoljenog voća.

6. Žensko tijelo tijekom orgazma proizvodi četiri puta više oksitocina u odnosu na uobičajenu proizvodnju. To je kemikalija koja potiče jačanje veza, ali i potiče oslobađanje endorfina, endorfina, hormona koji djeluje protiv bolova. Neka istraživanja pokazala su da orgazam može biti učinkovitiji od ibuprofena, s tim da je djelovanje lijeka – kraće.

Prije svega zato što orgazam snažnije mijenja kemijske procese u tijelu. Korisno je protiv glavobolje, ali i bolova kod artritisa, u križima te kod bolova u mišićima.

7. U trenutku orgazma, određena područja mozga su blokirana, uključujući područje za procesuiranje straha te područje koje nas drži budnima za slučaj opasnosti. Razine samokontrole i moralnog rasuđivanja također padaju, što je „krivac“ za to što žene tijekom orgazma lakše 'otpuste' kočnice i vrište ili govore prostote.

8. Prema istraživanjima Sveučilišta u Kansasu iz 2009. godine, čak 67% žena barem je jednom u životu glumilo orgazam. Oko 25% muškaraca tvrdi da su također glumili orgazam.

9. G-točka se nalazi nekoliko centimetara od ulaza u vaginu, na unutarnjem zidu vagine. Znanstvenici tvrde da je riječ o ispupčenju koje može biti veličine graška, koje u vrijeme uzbuđenja može narasti do veličine lješnjaka.

10. Najbolji dan za ženski orgazam navodno je 14. dan menstrualnog ciklusa. Postoje studije koje su dokazale da je tijekom toga dana i noći ženski klitoris oko 20 posto veći, što povećava ženine šanse da se uzbudi. Sa evolucijskog stajališta, to itekako ima smisla, jer je riječ o razdoblju tijekom kojega je žena plodna i seksualni čin je koristan za održanje vrste.

11. Općenito je prihvaćeno mišljenje da trećina žena ne može doživjeti orgazam na uobičajeni način, tvrdi dr. Cindy M. Meston, bivša predsjednica Odbora za orgazam i seks koji djeluje u okviru Svjetske zdravstvene organizacije. Naime, istraživanja su potvrdila da anatomija igra ulogu, te da neke žene moraju poraditi na tome.

Studija je pokazala da što je kraći razmak između klitorisa i vagine (idealno je manje od 2,5 cm), muškarcu je lakše stimulirati njena osjetljiva područja.

12. Vježbate u teretani i pogodi vas orgazam? Zaspali ste u avionu i probudili se od užitka? Zateklo vas je tijekom poroda? Žene često mogu doživjeti orgazam u nekim takvim nekonvencionalnim situacijama. To nema veze s podsvjesnim fantazijama, nego tehnikom: spontani ne-seksualni orgazmi mogu biti rezultat povećanog protoka krvi kroz genitalije i vibracija ili dodira klitorisa.

Istraživanja među ženama koje redovito idu u teretanu pokazala su da je oko četvrtina žena doživjela orgazam dok su radile na jačanju trbušnih mišića, vozile bicikl ili dizale utege.

13. Znanost danas poznaje i izraz „intenzivni orgazam“, što podrazumijeva 8 do 12 stezanja vagine, svako u trajanju 4,0 do 9,6 sekundi, što dovodi ukupno do više od dvije minute neprekidnog blaženstva.

14. Većina mladih muškaraca s prvim orgazmom susretne se tijekom masturbacija u pubertetu, no istraživanja pokazuju da je oko 47% žena svoj prvi orgazam doživjelo upravo masturbirajući.

Ako vam se učini da pretjerujete u toj djelatnosti, imajte na umu da svjetski rekord u masturbaciji drži žena koja je do orgazma masturbirala 6,5 sati, dok je u muškoj konkurenciji svjetski prvak junak koji je izdržao čak 8,5 sati.

15. Ako seks za vrijeme mjesečnice doživljavate kao nešto fizički neugodno, ili ste gadljivi, razmislite: kontrakcije maternice tijekom orgazma istjeruje višak krvi i čisti maternicu od čestica koje bi se mogle vraćati i dovesti do endometrioze.

16. Statistika kaže da su žene s godinama sve zadovoljnije svojim orgazmom. Istraživači na Sveučilištu u Indiani ispitali su 3990 osoba u dobi između 18 i 59 godina i otkrili da čak impresivnih 70% žena u 40-ima i 50-ima češće doživljava orgazam nego što je to slučaj sa ženama u 20-ima.

Pretpostavlja se da je to zato što su žene u tim godinama zadovoljnije svojim tijelom, više znaju o tome što im godi i spremnije su to tražiti od muškarca.

17. Različite kulture različito gledaju na to koliko puta dnevno ili tjedno bismo trebali 'ciljati' prema vrhuncu. U nekim se društvima preporučuje da se muškarci uzdržavaju od orgazma, jer se smatra da orgazam i ejakulacija slabe snagu muškarca, dok je u drugim društvima poželjno uživati u orgazmu što češće, jer se smatra da pozitivno utječe na fizičko i psihičko zdravlje.

Tako je, na primjer, perzijski filozof Zaratustra preporučio muški orgazam tek jednom u 9 dana, hinduističke vlasti tek 3 do 6 puta mjesečno, Kur'an jednom tjedno, Talmud jednom dnevno do jednom tjedno (ovisno o zanimanju), a utemeljitelj protestantizma Martin Luther dva puta tjedno.

18. Mnogi ljudi pogrešno vjeruju da se orgazam i ejakulacija obavezno moraju dogoditi istodobno, što nije uvijek slučaj. Točnije, neki ljudi neće ejakulirati neposredno nakon orgazma, dok ima i onih koji zbog fizičkih razloga možda ne mogu ejakulirati, ali su sposobni doživjeti orgazam.

19. Istraživanje je pokazalo da je orgazam u mnogo slučajeva neminovan nakon određene količine stimulacije. Tako je utvrđeno je da 75% muškaraca doživi orgazam nakon dvije minute ili manje masturbacije.

20. Studija Sveučilišta u Chicagu pokazala je da je 75% muškaraca zadovoljno učestalošću svojih orgazama, dok samo 50% žena može reći isto.

21. Višestruki orgazmi uglavnom se povezuju sa ženskim seksualnim iskustvom, no istraživanje Alfreda Kinseya pokazalo je da ga može doživjeti 15 do 20% muškaraca. Za to je potrebno malo vježbe, obzirom da je riječ o orgazmima sa zadržavanjem ejakulacije.

22. Pioniri u istraživanju ljudske seksualnosti, William H. Masters i Virginia E. Johnson, utvrdili su da vrijeme oporavka muškarca prije nego što bi mogao postići još jedan orgazam može trajati od jedne minute do sat vremena. Mnogo toga ovisi o dobi, fizičkoj aktivnosti i zdravom načinu života.

23. Baš kao što žene mogu postići orgazam stimulacijom G-točke, to mogu i muškarci. Njihova G-točka nalazi se oko pet centimetara unutar anusa i osjeća se kao mala izraslina veličine kestena. Stimulacija tog područja može stvoriti vrlo intenzivne i ugodne orgazme.

24. Nedavna studija koju su proveli istraživači na Sveučilištu u Indiani pokazalo je da 85% muškaraca smatra da su partnerici priuštili orgazam, no to je potvrdilo samo 64% žena.

25. Autori knjige 'Osnove seksa', Philip Cauthery i Martin Cole tvrde da je moguće da neke žene dožive 100 orgazama u sat vremena.

26. Oko 48% ispitanika koji pate od migrena iskazali su da nakon orgazma osjećaju veliko olakšanje, pa čak i prestanak bolova. Također, oni koji češće doživljavaju orgazam rjeđe imaju problema s glavoboljom.

27. Francuzi orgazam nazivaju 'mala smrt', što treba zahvaliti rijetkim slučajevima žena koje su tijekom orgazma pale u nesvijest te doživjele kratkotrajno zatajenje srca. Riječ je o vrlo rijetkoj pojavi, dakle – bez straha.

28. Električni vibratori bili su pravi hit na tržištu početkom 20 stoljeća, s prodajom boljom od mnogih drugih kućanskih potrepština. Inače, prvi vibrator iz 1869. radio je na ugljen, a projektiran je ne zbog seksualnog užitka, nego za liječenje česte „bolesti“ kod neudanih žena, koju su tada zvali histerija.

Tek devet godina kasnije pojavio su se prvi usisavač, a godinu kasnije i prva pegla na tržištu. 27. Više od 70% žena za orgazam treba kombiniranu stimulaciju klitorisa i nekih drugih dijelova tijela, najčešće grudi. Osim toga, većina žena brzo se oporavi od orgazma i gotovo odmah može doživjeti novi, tvrdi američka seksologinja, dr. Yvonne Fulbright K.

29. Svjetski rekord za najdulju masturbaciju drži žena koja je izdržala 6 sati i 30 minuta, dok je u muškoj konkurenciji najbolji muškarac koji može – dva sata dulje. Teško se oteti dojmu da bi u paru teško mogli doći do zajedničkog orgazma. Navodno je 2006. godine jedna žena iz Londona masturbirajući u jednom „komadu“ uspjela doživjeti 49 orgazama.

30. Budući da 70% žena tvrdi da su glumile orgazam, obratite pažnju: srce tijekom orgazma radi ubrzano, zjenice su proširene, osjetit ćete se najmanje 3 do 10 grčenja mišića, ženine noge su savinute, a bradavice ukočene. I neposredno prije orgazma klitoris se povlači.

31. Manje od trećine žena doživljava orgazam redovito tijekom seksa, dok ga tri četvrtine muškaraca doživi uvijek. Ako partneri produlje predigru na više od 21 minutu, statistika se dramatično mijenja, odnosno 9 od 10 žena bit će potpuno zadovoljeno.

32. Stručnjaci preporučuju „prošireni orgazam“, koji možete odgađati 20 minuta: muškarac bi trebao dodirivati prstima usmine pet minuta, prije nego pređe na klitoris. Žena treba duboko disati i stiskati dno zdjelice, pa kad osjeti da je blizu orgazma potaknuti muškarca da zavuče prste u njenu rodnicu. Kad žena doživi orgazam, muškarac seli dodir između vagine i klitorisa i nježno miluje.

33. Dorian Solot i Marshall Miller, koji su pokrenuli programa spolnog odgoja u kojemu se poučava kako žena može doživjeti orgazam, kažu da oko 1% žena može doživjeti orgazam tako da si same stimuliraju grudi.

34. Istraživanja pokazuju da muškarci koji imaju dva ili više orgazama tjedno mogu živjeti duže. Kod žena je taj učinak manje očit.

35. Najviše žena ističe kako im je najugodnija poza u kojoj su one iznad muškarca, što ostavlja mogućnost da im muškarac rukom stimulira klitoris.

36. Psihoanalitičar Sigmund Freud je tvrdio da žene mogu imati dvije vrste orgazma - klitoralni i vaginalni. No, Masters i Johnson 1966. godine dokazali su da je riječ o jednom orgazmu, pri čemu je razlika samo u tome kako smo došle do njega.

37. U Americi se svake godine, u organizaciji Centra za seks i kvalitetu odnosa iz San Franciska održava godišnje natjecanje u masturbiranju. Sve se odvija ispred kamera i djelomično prenosi preko interneta, uz plaćanje sadržaja, s tim da prihodi idu u – dobrotvorne svrhe. Pa, tko voli malo ekshibicionizma – pokušajte.

38. Mrzite vlažne ručnike pored kreveta? Muški kitovi proizvode najveću količinu sjemena kod ejakulacije u cijelom životinjskom carstvu – oko 20 litara.

39. Studija iz 2007. pokazala je da heteroseksualne žene uzbuđuje gledanje filmova u kojima ljubav vode muški i ženski partneri. Heteroseksualni muškarci, s druge strane, biraju samo filmove sa ženama. Znanstvenici smatraju da je 'priroda' tako uredila jer je ženama potrebno više za stimulaciju.

40. Mnogi muškarci ne vole previše buke ili grčenja lica dok su s djevojkom u krevetu, no puno gore od toga je kada žena glumi orgazam, pokazuju mnoge ankete.

41. Brojni znanstvenici vjeruju da je ideja o tome da žena treba doživjeti orgazam baš svaki put u odnosu samo mit – Na britanskom Univerzitetu Columbia zaključili su da je orgazam tek treći stupanj u 'krugu želja' kad su u pitanju žene. Podjednako su nam važni faza uzbuđivanja, to da doživimo emocionalni uzlet te – davanje drugima.

42. Talijanski znanstvenici nedavno su otkrili da se G-točka, područje debljeg vaginalnog tkiva, može pronaći ultrazvukom.

43. Ženi treba puno više da se uzbudi nego muškarcu? To si predrasude – svi smo različiti: istraživanja pokazuju da prosječna žena treba tek oko 8 minuta predigre, s tim da ima žena koje su u nekim situacijama dovoljno uzbuđene već nakon jedne minute, ali i onih kojima treba pola sata.

44. Tantrički seks-guru Shree Rajneesh, poznat kao Osho, kaže kako postoji više vrsta orgazma, a posebno preporučuje orgazme iz 'dubine'. Oni se postižu dubokim opuštanjem mišića u kombinaciji s usporenom stimulacijom. Takav orgazam dovodi do manjeg pada energije nakon vrhunca, tvrdi Osho.

45. Stručnjaci tvrde da se danas ženama može ugraditi uređaj za neurostimulaciju koji pruža daljinski orgazam. Na žalost, cijena je oko 7500 funta, ili nešto više od 10.000 eura. No, čak 59% Amerikanki u jednoj je anketi iskazalo da bi bile spremne uložiti novac u to.

46. Neka novija istraživanja u Londonu ukazala su na mogućnost da je sposobnost doživljavanja orgazama genetski određena, no još nema dovoljno dokaza za to, pa nemojte dići ruke od dobrog starog tehniciranja.

47. Jedna studija provedena u Australiji pokazala je da 56% žena doživi orgazam svaki puta tijekom masturbacije, dok je samo 24% žena koje ga dožive u svakom odnosu s partnerom.

48. Drevni Egipćani vjerovali su da je bog Atum, u egipatskoj mitologiji poznat kao primordijalni hermafroditski bog zalazećeg Sunca, stvorio svijet masturbirajući te da je rijeka Tigris nastala od njegova sjemena.

49. Čak 62% žena u jednom istraživanju provedenom u Njemačkoj priznalo je da ponekad ima problema s postizanjem orgazma, dok je samo 38% onih koje nikad nisu imale problema.

50. Oko 0,06% muškaraca može doživjeti orgazam samo maštanjem, bez diranja penisa. Na žalost, nema istraživanja o tome o čemu u tim trenucima maštaju.