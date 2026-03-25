Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
'PREBRZO SMO SE ŠIRILI'

Njemačka trgovina omiljena Hrvatima zatvara 300 dućana

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: 123RF

Iako se na razini Europe planira zatvaranje ukupno 300 trgovina, bit će i otvaranja 75 novih. Također, iz tvrtke naglašavaju kako otpuštanja zaposlenika nisu u planu

U Austriji se do kraja godine planira zatvaranje desetak trgovina, dok je u planu i otvaranje barem jedne nove poslovnice, iako točan broj u početku nije bio precizno definiran. Prema podacima tvrtke, KiK trenutačno ima 216 poslovnica i zapošljava oko 1500 ljudi u Austriji. Još u rujnu 2025. najavljeno je zatvaranje neprofitabilnih trgovina s ciljem jačanja konkurentnosti, a prve su poslovnice već zatvorene krajem prošle godine. Financijski direktor Christian Kümmel istaknuo je kako se i ranije godišnje zatvaralo oko 100 poslovnica, no broj novootvorenih uvijek je bio veći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Action otvorio prvu trgovinu u Zagrebu 04:41
Action otvorio prvu trgovinu u Zagrebu | Video: 24sata/Marko Prpić/PIXSELL

- Formula 'otvorimo pet novih poslovnica i imamo pet puta više kupaca' nije se pokazala uspješnom. Prebrzo smo se širili i sada smanjujemo opseg poslovanja - rekao je Kümmel, dodavši kako je sam diskontni model i dalje održiv. Naglasio je i kako lojalnost kupaca raste, ali se njihovo ponašanje značajno promijenilo.

KiK logo at night
Foto: Markus Scholz/DPA

- Kupci su danas spremni lakše mijenjati brendove i izrazito su osjetljivi na cijene - pojasnio je.

Sve veći pritisak dolazi i od konkurencije - kako fizičkih trgovaca poput Woolwortha, NKD-a i Actiona, tako i azijskih online platformi poput Sheina i Temua. Unatoč tome, tvrtka planira ostati pri svom postojećem poslovnom konceptu. Njihova glavna ciljna skupina i dalje su žene u dobi od 30 do 60 godina s obiteljima. Oko 60 posto asortimana čini tekstil, dok ostatak otpada na kućanske potrepštine i dekoracije.

ACTION STIGAO U HRVATSKU FOTO Nizozemski lanac otvorio prvu trgovinu u Hrvatskoj: Evo kako je bilo danas u Sesvetama
FOTO Nizozemski lanac otvorio prvu trgovinu u Hrvatskoj: Evo kako je bilo danas u Sesvetama

Na razini Europe planira se zatvaranje ukupno 300 trgovina te otvaranje 75 novih. U nekim slučajevima poslovnice su smještene na udaljenosti manjoj od jednog kilometra, što dodatno potiče optimizaciju mreže. Iz tvrtke naglašavaju kako otpuštanja nisu u planu.

- Zaposlenicima iz pogođenih poslovnica ponudit ćemo rad u drugim trgovinama ili pronaći drugo rješenje - istaknuo je Kümmel.

Inače, kratica KiK dolazi od njemačkog izraza „Kunde ist König“ (Kupac je kralj). Lanac je osnovan 1994. godine, a danas posluje u 14 europskih zemalja. U 2024. godini ostvario je prihod od 2,4 milijarde eura. U Hrvatskoj KiK ima više od 80 poslovnica, piše Kronen Zeitung.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Horoskop otkriva: Je li vaš znak rođen pod sretnom zvijezdom?
KOLIKI STE SRETNIK?

Horoskop otkriva: Je li vaš znak rođen pod sretnom zvijezdom?

Lavovi su jako mudri i odlučni pa se ne moraju brinuti prati li ih sreća ili ne. Njihov je život poput gline, a oni su kipari, spremni oblikovati svoju sudbinu u sve što žele
Dobri i loši susjedi: Koje povrće se smije saditi jedno do drugog
VRIJEME JE ZA RADOVE U VRTU

Dobri i loši susjedi: Koje povrće se smije saditi jedno do drugog

Dobri susjedi blitvi su mrkva, niski grah, radič, rotkva i kupusnjače. Grašak sadite gdje god možete jer obogaćuje tlo dušikom. Ne odgovaraju mu luk, češnjak, krumpir, rajčica, poriluk...
FOTO Zgodna doktorica: Mužu su poručili da me ostavi jer objavljujem prevruće fotografije
LIJEPA I PAMETNA

FOTO Zgodna doktorica: Mužu su poručili da me ostavi jer objavljujem prevruće fotografije

Osim što su je internetski trolovi napadali zbog izazovnih fotografija koje objavljuje, poručili su joj i da je loša supruga jer nije uzela muževo prezime

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026