Njemačka trgovina omiljena Hrvatima zatvara 300 dućana

U Austriji se do kraja godine planira zatvaranje desetak trgovina, dok je u planu i otvaranje barem jedne nove poslovnice, iako točan broj u početku nije bio precizno definiran. Prema podacima tvrtke, KiK trenutačno ima 216 poslovnica i zapošljava oko 1500 ljudi u Austriji. Još u rujnu 2025. najavljeno je zatvaranje neprofitabilnih trgovina s ciljem jačanja konkurentnosti, a prve su poslovnice već zatvorene krajem prošle godine. Financijski direktor Christian Kümmel istaknuo je kako se i ranije godišnje zatvaralo oko 100 poslovnica, no broj novootvorenih uvijek je bio veći.

- Formula 'otvorimo pet novih poslovnica i imamo pet puta više kupaca' nije se pokazala uspješnom. Prebrzo smo se širili i sada smanjujemo opseg poslovanja - rekao je Kümmel, dodavši kako je sam diskontni model i dalje održiv. Naglasio je i kako lojalnost kupaca raste, ali se njihovo ponašanje značajno promijenilo.

- Kupci su danas spremni lakše mijenjati brendove i izrazito su osjetljivi na cijene - pojasnio je.

Sve veći pritisak dolazi i od konkurencije - kako fizičkih trgovaca poput Woolwortha, NKD-a i Actiona, tako i azijskih online platformi poput Sheina i Temua. Unatoč tome, tvrtka planira ostati pri svom postojećem poslovnom konceptu. Njihova glavna ciljna skupina i dalje su žene u dobi od 30 do 60 godina s obiteljima. Oko 60 posto asortimana čini tekstil, dok ostatak otpada na kućanske potrepštine i dekoracije.

Na razini Europe planira se zatvaranje ukupno 300 trgovina te otvaranje 75 novih. U nekim slučajevima poslovnice su smještene na udaljenosti manjoj od jednog kilometra, što dodatno potiče optimizaciju mreže. Iz tvrtke naglašavaju kako otpuštanja nisu u planu.

- Zaposlenicima iz pogođenih poslovnica ponudit ćemo rad u drugim trgovinama ili pronaći drugo rješenje - istaknuo je Kümmel.

Inače, kratica KiK dolazi od njemačkog izraza „Kunde ist König“ (Kupac je kralj). Lanac je osnovan 1994. godine, a danas posluje u 14 europskih zemalja. U 2024. godini ostvario je prihod od 2,4 milijarde eura. U Hrvatskoj KiK ima više od 80 poslovnica, piše Kronen Zeitung.