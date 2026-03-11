Obavijesti

Galerija

Komentari 2
ACTION STIGAO U HRVATSKU

FOTO Nizozemski lanac otvorio prvu trgovinu u Hrvatskoj: Evo kako je bilo danas u Sesvetama

Nizozemski lanac trgovina, Action, u srijedu je otvorio prvu poslovnicu u Hrvatskoj, u Sesvetama u trgovačkom centru Park&Shop. Do kraja godine očekuje se otvorenje još najmanje tri poslovnice u Hrvatskoj. Pogledajte kako je bilo na otvaranju.
Action otvorio prvu trgovinu u Zagrebu
Nizozemski lanac trgovina, Action, u srijedu je otvorio prvu poslovnicu u Hrvatskoj, u Sesvetama u trgovačkom centru Park&Shop. Do kraja godine očekuje se otvorenje još najmanje tri poslovnice u Hrvatskoj. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/55
Nizozemski lanac trgovina, Action, u srijedu je otvorio prvu poslovnicu u Hrvatskoj, u Sesvetama u trgovačkom centru Park&Shop. Do kraja godine očekuje se otvorenje još najmanje tri poslovnice u Hrvatskoj. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026