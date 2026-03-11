FOTO Nizozemski lanac otvorio prvu trgovinu u Hrvatskoj: Evo kako je bilo danas u Sesvetama

Nizozemski lanac trgovina, Action, u srijedu je otvorio prvu poslovnicu u Hrvatskoj, u Sesvetama u trgovačkom centru Park&Shop. Do kraja godine očekuje se otvorenje još najmanje tri poslovnice u Hrvatskoj. Pogledajte kako je bilo na otvaranju.
Trgovina ima velik broj proizvoda po niskim cijenama, a svakog tjedna u ponudu uvode oko 150 novih artikala. Action je poznat i kao 'ubojica cijena'
Riječ je o lancu s više od tri tisuće trgovina u 13 europskih zemalja.
Asortiman Actiona obuhvaća više od šest tisuća različitih artikala, od kojih čak trećina košta manje od dva eura. Uz Sesvete, kao prve lokacije izabrali su Labin i Ivanec. Već su započeli sa zapošljavanjem voditelja, a u planu imaju otvarati trgovine unutar retail parkova.
