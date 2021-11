Rita Sharma iz Norveške je samouka vizažistica koja stvara nevjerojatne makeup kreacije pomoću UV boja koje svijetle u mraku.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Moje šminkersko putovanje do tu ima vrlo mračan početak. Borila sam se s poremećajima prehrane tijekom svojih tinejdžerskih godina i početkom svojih 20-ih. I da se odvratim od toga, počela sam istraživati ​​šminku. Oduvijek sam voljela crtati, tako da je šminka na neki način bila samo još jedno platno za slikanje. Mogla bih satima sjediti gledajući YouTube videe i vježbati ispred ogledala. Šminka je postala moj siguran prostor, gdje sam se mogla sakriti od svijeta i fokusirati se samo na kreativne ideje. Šminka je pomogla kod mojih poremećaja hranjenja i otvorila mi cijeli novi svijet - ispričala je Rita za Bored Pandu.

Odlučila se prijaviti na Nordic Face Awards 2017, veliko makeup natjecanje koje organizira NYX Professional Makeup.

- Nikad prije nisam radila lude kreativne makeup lookove, ali sam ipak ušla. Svoju ljubav prema umjetnosti i crtanju spojila sam sa šminkom. I rezultati su bili nevjerojatni. Slikala sam se ruževima, olovkama za oči i sjenilima i izborila se za top 5 mjesto - nastavlja.

Nakon toga nastavila je vježbati, a 2018. je osvojila Nordic Face Awards. Za nju je to bio najponosniji trenutak u životu.

- Željela sam svoje šminkanje podići na sasvim novu razinu, učiniti nešto što nitko do sada nije. Tako sam se jednog dana počela igrati s rasvjetom. Dobila sam prilično cool efekt sjaja tako što sam izrezala neke rupe na crnoj majici i stavila je preko svog softboxa. Tako sam došla na ideju da se šminkam u mraku. Nakon puno vježbanja i promašaja, naučila sam koristiti UV boju, svjetlo i način na koji mogu manipulirati rasvjetom da oponašam hladan efekt šminke sjaja - objašnjava Rita.

Rita je studentica sestrinstva koja radi na pola radnog vremena s cjepivom za COVID-19 i u staračkom domu.

- Osim posla, uvijek su me inspirirale boje. Moj tata je iz Indije pa sam odrasla okružena umjetnošću punom boja. Volim i životinje i prirodu. Mislim da priroda stvara najljepšu umjetnost - dodaje.

Prijatelji su je savjetovali da napravi Instagram račun kako bi tamo mogla dijeliti s drugima svoje kreacije i savjete.

- Nakon nekoliko mjeseci počela sam dobivati sve više pratitelja. Razmišljala sam i o kreiranju YouTube kanala na kojem bih mogla objavljivati tutoriale o šminkanju, ali nisam sigurna je li to nešto što želim raditi. Bojim se da će mi oduzeti previše vremena i da to jednostavno neću stići - kaže Rita.

Njezino šminkanje nekad može potrajati i do 12 sati. No kako Rita kaže, to se isplati jer radi ono što voli.

- Dobivam puno zahtjeva i toliko pohvala, i stvarno mi uljepša dan čitati i vidjeti svu ljubav koju dobivam od drugih - nadodaje.

Pogledajte Ritine zadivljujuće kreacije:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.