Većina ljudi prođe kroz tri prekida ljubavne veze do dobi od 30 godina. Neka istraživanja pokazuju da se situacija tijekom pandemije pogoršala, odnosno pandemija za posljedicu ima nagle prekide mnogih dugoročnih veza i porast stope razvoda brakova.

POGLEDAJTE VIDEO Svećenik priznao da se zaljubio:

Prekid s partnerom vrlo je stresan za obje strane, no iako se vjeruje kako su žene te koje pate više, studija tima psihologa sa Sveučilišta Lancaster pokazuje suprotno - muškarce to pogodi jednako teško kao i žene, no oni se s tim teže nose jer nisu skloniji, kao žene, otvoreno razgovarati o emocijama.

Istraživači su proučavali demografske i psihološke profile više od 184.000 ljudi koji su svoje probleme u vezi objavili na anonimnom online forumu, čime su tu tematiku obradili iz drugog kuta.

- Većina onoga što znamo o problemima u ljubavnim vezama dolazi iz studija ljudi koji se bave terapijom parova, što uključuje prilično specifičnu podskupinu ljudi. To su pojedinci koji imaju vremena, novca i motiva raditi na problemima u svojim vezama - kaže Charlotte Entwistle, glavna autorica studije.

- Početni cilj studije bio je usredotočiti se na najčešće probleme s kojima se ljudi susreću u odnosima, ali kako je istraživanje napredovalo, više naglaska stavili smo na otkrivanje tko ima tendenciju da doživi jaču emocionalnu reakciju na prekid, žene ili muškarci - pojasnila je.

- Shvatili smo da je to bila izuzetna prilika za testiranje mnogih uvriježenih ideja o rodnim razlikama u odnosima - dodao je dr. Ryan Boyd, glavni istraživač.

- Na primjer, jesu li muškarci uistinu manje emocionalno angažirani u vezi od žena ili su pak stigmatizirani kad su emocije u pitanju? Naša studija je otkrila da su muškarci znatno više raspravljali o osjećajima tuge i uzrujanosti od žena - pojasnio je i spomenuo da je prilika za anonimnom objavom iskrenih emocija potaknula mnoge muškarce da otvorenije pričaju o svemu.

- Ovo je kontradiktorno drugim istraživanjima, a koja su preuzeta iz emocija zabilježenih u terapijskom okruženju - dodao je.

Istraživači su zaključili da se muškarcima 'srce slomi' jednako kao i ženama. Međutim, žene su sklonije potražiti terapiju i razgovarati s nekim 'oči u oči' o svojim emocijama dok će muškarci vjerojatnije tražiti pomoć i izraziti osjećaje u anonimnom okruženju.

- Osim što ovo istraživanje diskreditira staromodne stereotipe, nadamo se da bi moglo dovesti do većeg angažmana oko pronalaženja alternativnih načina na koje bi muškarci mogli izraziti svoje emocije kad im je teško - napomenuo je dr. Ryan Boyd.

Studiju su objavili u časopisu 'Journal of Social and Personal Relationships', prenosi Metro.