<p>Indijanci Hopi su kulturološka skupina koju druga indijanska plemena često nazivaju 'najstarijim ljudima'. Američki pisac <strong>Frank Waters</strong> u svojoj knjizi 'Book of the Hopi' kaže da oni 'sebe smatraju prvim stanovnicima Amerike' i da je 'njihovo selo Oraibi nesumnjivo najstarije naseljeno mjesto u Sjedinjenim Državama'.</p><p>Hopi su uglavnom poljoprivrednici koji žive na američkom jugozapadu, uglavnom u Arizoni. Uzgajaju desetke sorti kukuruza, graha, bundeve, pamuka, suncokreta i tikvica što također koriste za proizvodnju alata i instrumenata.</p><p>Hopi su nadaleko poznati po svojoj duhovnosti i vjerovanju ukorijenjenom u animizmu. Vjeruju u snažne duhove predaka ili božanstva zvana Kachinas. To mogu biti životinje ili prirodni elementi koji posjeduju čarobnu moć iscjeljenja, donose oborine i štite pleme Hopi.</p><p>Pleme Hopi čuvari su svojih obreda i tradicija. Njihove ceremonije odvijaju se u polu-podzemnim komorama zvanim kivas. Tijekom svojih svetih rituala, Hopi nose maske i nošnje kako bi utjelovili kachinas.</p><p>Kivas se nalazi u svim tradicionalnim selima Hopi, kojih je 12, a nalazi se odmah ispod središnjeg trga.</p><p>Ne postoji mnogo detalja o obredima i precima Hopija, jer ih oni čuvaju u velikoj tajnosti. Vjeruje se da su porijeklom iz praznovjernog Puebla, baš kao i drugi Indijanci nastanjeni na jugozapadu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U svojim pričama i tradicionalnim vjerovanjima, Hopi su živjeli na mnogo različitih mjesta prije nego što su se konačno naselili na ovom svijetu. Oni smatraju da je ovaj svijet četvrti i da su stigli ovdje teškim putem.</p><p>Oni vjeruju da je Prvi svijet uništen vatrom, Drugi ledom, a Treći poplavama. U Četvrti svijet došli su uz pomoć svojih božanstava.</p><p>Njihova se usmena povijest proteže tisućama godina što je ključni razlog zbog kojeg se vjeruje da su jedna od najstarijih živih kultura na svijetu. Arheologija je potvrđivala njihovu prisutnost na jugozapadu tisućama godina, a možda i dulje.</p><p>Do današnjeg dana Hopi održavaju svoju tradiciju što je više moguće, prenosi <a href="https://www.thevintagenews.com/2019/01/11/hopi/" target="_blank">The Vintage News</a>.</p><p> </p>