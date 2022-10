Njoj je bio prolazna avantura, a sada je novi mamin dečko: 'Ne želim da mi on postane očuh'

Žena je podijelila iskustvo koje ju je izbezumilo na Redditu, pa zatražila od brojnih čitatelja savjet.

- Mama mi je upoznala tipa nakon mog ohrabrenja i bila sam jako sretna zbog nje. Nedavno me upoznala sa svojim novim dečkom i odmah sam ga prepoznala jer smo skupa spavali nekoliko puta prošle godine. Zadržala sam hladnokrvni izraz lica ispred njega, ali iznutra sam bila potpuno izbezumljena - započela je svoju iskrenu priču.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest bivše ovisnice o seksu

Anonimna žena ispričala je da majku već neko vrijeme potiče na dejtanje.

- Ona je bila samohrana majka veći dio mog života i činilo se da su joj djeca jedini prioritet. Moja mama zaslužuje ljubav kao i svaka druga osoba, toliko nas je dugo stavljala na prvo mjesto da je došlo vrijeme da jednom sebe stavi na prvo mjesto.

Foto: Dreamstime

Prvog trenutka kad su ostali na samo, bivši ljubavnik zamolio ju je da njihova afera ostane između njih.

- Mislim da to ne mogu učiniti. Želim joj reći, ali ne ne želim povrijediti svoju mamu - zaključila je pa dodala:

- Stvarno ne želim da to postane ozbiljna veza ili još gore, da mi on postane budući očuh ili tako nešto. Kako da joj kažem a da joj ne slomim srce ili da me mrzi? - upitala je u očaju.

U komentarima korisnici Reddita potaknuli su ju da kaže mami istinu:

Foto: Dreamstime

- Nema blagog načina za to obaviti, moraš joj reći istinu. Također joj reci da te on zamolio da šutiš - pisali su joj.

Najčitaniji članci