No make-up look: Zašto Alicia Keys uopće ne nosi šminku?

Da, ima lijepi ten, ali sama činjenica da nema potrebu ili naviku svako jutro pokriti svoje lice šminkom ili se srediti za neko snimanje, čini je posebnom jer Alicia naprosto ne mari za to. Iako je industrija kozmetike jedan od najvećih svjetskih biznisa, slavna je pjevačica još 2016. godine izjavila kako kreće na #nomakeupjourney. I pri tome ostala.

Odlučila je isprobati kako je to živjeti bez da se od jutra do mraka brine o tome kako joj puder izgleda tijekom dana, je li joj se razmazala maskara ili rumenilo naprosto nestalo. U 2017. je izjavila kako nije rob šminkanja i nije rob ne-šminkanja. Jednostavno sam to izabrala, rekla je Alicia.

- Ne želim se više prekrivati. Niti lice niti dušu, niti svoje misli, svoje snove, borbe, emocionalni rast. Ništa - izjavila je.

Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Te iste godine objavila je album "Here", na kojemu je u pjesmu "Girl Can't Be Herself" ubacila riječi:

- Ujutro čim se probudim, što ako ne želim na sebe staviti sav taj make-up, tko kaže da moram sve to prekriti, možda sav taj Maybelline prekriva moje samopoštovanje.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Naravno da su mišljenja bila podijeljena te su je njezini fanovi često napadali u vezi te teme. No, Alicia im je više puta naglašavala da je to njezin izbor i da se tako dobro osjeća. Činjenica je da joj je to uštedjelo na vremenu.

Iako nema šminke, Alicia itekako brine kako će i što stavljati na lice. Naime, posvetila se ritualima njege, a njezina vizažistica Dotti (koja je očito ne šminka, već stavlja umjetne trepavice), izjavila je kako pjevačica njeguje lice ritualima čišćenja, uljima, anti-age serumima, akupunkturom, rollerima i biranim maskama. Jedna od njoj omiljenih maski za lice je Eminence Clear Skin Probiotic.

Dotti joj, naime, stavlja parcijalne trepavice i uređuje obrve. Izjavila je da pritom koristi Anastasia Beverly Hills Brow Definer.

Pjevačica koristi i Vita Liberata Self Tanning Anti-Age Serum za zdravi sjaj kože te Mally Ever Colour Poreless Face Definer Mattifier za matiranje.

Među njezine omiljene formule spada i kombinacija Burt’s Bees Goodness Glows Liquid Foundation s uljem za lice Complete Nourishment Facial Oil.

