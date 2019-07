Noćas u snu preminuo danski obiteljski psiholog Jesper Juul

Jesper Juul (71) bio je u bolnici radi upale pluća, ali je otišao kući u jer se osjećao malo bolje. Međutim, tijelo nije izdržalo. Zaspao je mirno u svom krevetu i umro u snu u jedan sat u noći, javio je njegov sin Nikolai.

Hrvatsku je upoznao jako dobro

Mnogima je poznat kao autor knjige 'Vaše kompetentno dijete' u kojoj osporava velik broj temeljnih pretpostavki tradicionalne razvojne psihologije kao i dominantnih pedagoških modela i metoda odgoja. On je bio i idejni začetnik Familylaba - projekta koji je pokrenut u mnogim zemljama te kroz nacionalne organizacije nudi seminare, predavanja, radionice, treninge i savjetovanja roditeljima i obiteljima, stručnjacima, djelatnicima u javnom sektoru te privatnim tvrtkama.

Hrvatskim roditeljima Jesper je poznat autor i predavač, ali i iznimno važan učitelj – u ratnim godinama nekoliko generacija pomagača sudjelovalo je na nizu radionica, edukacija, predavanja i supervizija pod njegovim vodstvom, s ciljem njihovog osnaživanja u radu sa stradalnicima i izbjeglicama. Jesper je često dolazio u Hrvatsku, za koju je i obiteljski bio vezan, a posebno se divio i uživao u Istri.

Rekao je u čemu roditelji često griješe

DJECA NE SMIJU BITI VOĐE

Djeci treba vodstvo odraslih, roditelji trebaju jasno reći što se smije, što se ne smije, što je u redu, što nije u redu. Danas susrećemo obitelji u kojima se roditelji toliko boje da ne naštete svojoj djeci i ne povrijede ih da djeca postaju vukovi predvodnici.

Foto: Dreamstime

RODITELJ TREBA ZNATI ŠTO JE DOBRO ZA DIJETE

Hrvatski roditelji pokušavaju prakticirati jednakost. Međutim, odnosi između djece i roditelja nikada ne mogu biti ravnopravni, za takvo što prevelika je razlika u moći. Ti roditelji tendiraju zaboraviti da djeca znaju samo ono što ona žele i za čime čeznu, a da su roditelji baš zato što trebaju znati što je djetetu potrebno.

Primjerice, kad dijete kaže: ‘Mama, gladan sam i želim pizzu’, odgovor roditelja može biti: ‘Znam koliko voliš pizzu, ne želim da tri puta tjedno jedeš pizzu jer to nije zdravo. Možeš je, recimo, dobiti tri puta mjesečno.’

Foto: Dreamstime

UGLEDAJTE SE NA VUKOVE

Juul upozorava da djeca sve češće preuzimaju kontrolu nad roditeljima. Ta djeca, kaže, odrastaju u nesigurne ljude jer svako dijete, svaki čovjek u djetinjstvu treba - vodstvo roditelja koji jasno zna reći 'da' i 'ne' i stati iza svoje odluke.

Vukovi, kaže Juul, imaju vrlo visoku socijalnu inteligenciju, imaju inteligentnu strategiju vođenja čopora, ona je potpuno usmjerena na obitelj, koja je neka vrsta klasične proširene obitelji.

- Imati vođu koji dobro funkcionira i grupu drži na okupu za vukove je pitanje preživljavanja. Mislim da je ključ uspješnih obitelji i kod ljudi i kod vukova: povezanost i povjerenje - rekao je.

Foto: Dreamstime

RAZVOD BRAKA I SUSTAV 50/50

U Hrvatskoj se raspada svaki treći brak, većina djece ostaje živjeti s majkom, manji broj s očevima, a manje od 1 posto djece živi po tzv. sustavu 50/50, gdje tjedan ili dva žive kod jednog roditelja pa potom isto toliko vremena kod drugog.

U Danskoj i Švedskoj broj djece koja žive po sustavu 50/50 danas je nešto manji od 50%.

- Još ne znamo koliko je 50/50 dobar sistem. U Danskoj smo prije trideset godina započeli tu praksu i treba proći još deset godina da uopće to pitanje postavimo jednoj ili dvjema tisućama djece koja danas imaju između trideset i četrdeset godina. Tek tada ćemo znati odgovor. Kad bismo ih sada to pitali, djeca bi ‘lagala’ jer još itekako surađuju s roditeljima - rekao je.

Foto: Mukhina1

RAZVOD JE DJECI NAPORAN, IAKO TO NE PRIZNAJU

- Tek kad roditelji umru, a njihove kćeri i sinovi steknu dovoljno veliki odmak od njih, moći će reći istinu o tome kako su preživjeli razvod. Djeca će inače uvijek reći: ‘Sve je u redu, nema problema.' No djeci između dvanaest i petnaest godina prilično je naporno ako roditelji ne odustaju od podjele 50/50. Ima roditelja - majki i očeva - koji se u tjednu kad je dijete kod njih žele posvetiti isključivo njemu. A djeci je to strašno, to je golema odgovornost. Kad razgovaram s tom starijom djecom i njihovim očevima i majkama, ona vrlo jasno i ljubazno kažu: ‘Živite svoj život! Ne želim biti tvoj život, to je prošlo!’ - napisao je Juul.

Foto: Dreamstime

NEMOJTE DA DJECA IZGUBE SEBE

Kod razvoda se često događa situacija da neka djeca moraju i fizički prevaliti dugačak put od doma jednog do drugog roditelja. Neki tako počnu putovati već u dobi od tri godine…

- Na tom putovanju od kućanstva do kućanstva pomalo gube sami sebe. Nažalost, to izlazi na vidjelo tek pet ili sedam godina poslije i vrlo se često odražava u školi kao poteškoća u učenju, odnosno koncentraciji ili nečem sličnom. A jadna djeca ne znaju u čemu je problem jer to nisu ni primijetila. Naporno su radila i toliko bila zaokupljena time da ‘danas budu sin svoje majke, sutra sin svog oca’ da se nisu stigla upitati: ‘Tko sam ja zapravo - samom sebi?’ - rekao je.

Foto: Dreamstime

DOPUSTITE DJECI DA BUDU TUŽNA

Rastava je situacija u kojoj je mnogo stvari koje se teško mogu kontrolirati.

- Jednostavno moramo shvatiti: ta situacija za nas može biti bolna, može nam donijeti olakšanje, ali za djecu je uvijek strašna… Bilo da djeca žive tjedan s jednim, tjedan s drugim roditeljem ili da žive samo s jednim roditeljem. U svakoj roditeljskoj kući mora biti mjesta za bol! Djetetu se mora dopustiti da ovdje i sada bude tužno i da čezne. A to je većini roditelja teško jer su rastavljeni roditelji u velikoj mjeri uglavnom zaokupljeni samima sobom. Ili su ogorčeni ili zaljubljeni ili im je laknulo nakon rastave, što li već. Ti roditelji žive u budućnosti, a djeca to ne mogu. Trebaju proći tri ili četiri godine da dijete proradi tu tugu. A odrasli im moraju za to osigurati prostor, mjesto i biti fleksibilni i otvoreni - savjetovao je ovaj izuzetan čovjek, a njegovi savjeti dugo će se pamtiti.