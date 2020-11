Noćna mora roditelja - dijete na intenzivnoj za vrijeme korone

Rađanje djeteta prije termina i smještaj bebe na neonatalnoj skrbi izolirajuće je i stresno iskustvo u normalnim uvjetim, a s dolaskom pandemije Covida-19 stvari su za roditelje samo još gore

<p>Laura Elkins saznala je da je trudna sa svojim drugim djetetom upravo u vrijeme kad je njena država Virginija zaključana zbog Covida-19. </p><p>- Svakako je bilo neobično biti trudnica tijekom pandemije - rekla je rekla je 32-godišnjakinja za <a href="https://www.huffpost.com/entry/the-logistical-emotional-nightmare-of-being-a-nicu-parent-during-covid-19_l_5fb2b906c5b6f79d6019b4ad?ncid=newsltushpmgnews">HuffPost</a>. </p><p>No, iako je njena trudnoća tekla uredno, sve se promijenilo u 30-om tjednu, kad je razvila ozbiljne simptome preeklampsije. Primljena je u bolnicu, a kćer je rodila nekoliko dana kasnije, više od dva mjeseca prije nego što se dijete trebalo roditi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tatin trik za uspavati bebu</strong></p><p>- Blago rečeno, bila sam posve izvan sebe. Emocionalno je to bilo najstresnije vrijeme u cijelom mom životu - rekla je Elkins o šest i pol tjedana koje je njezina beba provela na neonatalnoj jedinici intenzivne njege (NICU) dok je pandemija bjesnila.</p><p>Činjenica da dijete neko vrijeme mora provesti u bolnici nije nešto čemu se ijedan roditelj nada ili planira, no ipak oko 15 posto njih to iskusi, osobito kad je riječ o nedonoščadi, pokazuju američki podaci.</p><p>Čak i pod najboljim okolnostima, to može biti mučno i imati ogroman danak na emocionalnom zdravlju roditelja. Procjenjuje se da 70 posto majki čija djeca provode vrijeme u bolnici hvataju se u koštac sa simptomima postporođajne depresije, a do 25 posto ima simptome posttraumatskog stresnog poremećaja.</p><p>Dodajte globalnu pandemiju u to i stručnjaci se pribojavaju da je emocionalno opterećenje postalo gotovo nemoguće za majke i očeve.</p><p>- Izolacija i stres veliki su faktori zašto su roditelji na neonatalnoj njezi s većom stopom PTSP-a prije pandemije. Utjecaj COVIDA-19 učinio je izolaciju i stres još intenzivnijim za roditelje - kaže Sarah Levine-Miles, klinička socijalna radnica koji se bavi liječenjem perinatalnih poremećaja raspoloženja. </p><p>- Bilo je to preplavljujuće iskustvo - rekla je Becky, 37-godišnjakinja koja je nakon godina in vitro oplodnje rodila svoje prvo dijete. Njezin je sin proveo 58 dana u bolnici boreći se protiv onoga što se činilo kao jedna zdravstvena komplikacija nakon sljedeće - sve uz prijetnju COVID-19 koji vreba u pozadini.</p><p>- Liječnici vam govore kako je vaša beba izrazito osjetljiva te se treba čuvati i od najmanje prehlade, a cijeli svijet oko nas nalazi se u epidemiji zloglasnog Covida i samo vam prolazi kroz glavu 'Bože, kako ću ga sačuvati od toga - kaže Becky.</p><p>Prisjetila se ruku medicinskih sestara, koje bi često bile ispucane i krvarile od nebrojenog pranja ruku za njihove smjene.</p><p>Potreba za ostalim sigurnosnim protokolima koji se prakticiraju zbog pandemije također je predstavljala poteškoće roditeljima djece na intenzivnoj njezi. Bolnice su trebale ograničiti broj posjetitelja, često zahtijevajući od roditelja da odrede tko može sjediti s djetetom - i ograničavaju koliko dugo.</p><p>Roditelji poput Elkins u potpunosti razumiju zašto su postavljene te dodatne zaštite, ali to ne znači da je njima lako upravljati. Mijenjala je sate u posjetu svojoj bebi sa suprugom, dok su oni također morali čuvati svog petogodišnjaka kod kuće koji nije bio u školi zbog zatvaranja COVID-19.</p><p>- To je logistička noćna mora. Pokušavate živjeti u dva svijeta odjednom - rekla je Elkins.</p><p>Iako se ta ograničenja primjenjuju zbog opreza i sigurnosti pacijenta i osoblja, postoji značajan emocionalni utjecaj na obitelji. Tim obiteljima može biti puno teže dobiti podršku od najmilijih koji nisu u mogućnosti doći u bolnicu, ili se sastati i povezati s drugim roditeljima koji proživljavaju isto radi potpore.</p><p>Uz sve ove dodatne slojeve emocionalnih i logističkih poteškoća na roditeljima s bebama u intenzivnoj neonatalnoj njezi tijekom pandemije, neophodno je da im se pomogne. Nažalost, teško je doći do te pomoći u bolnicama koje su pod naporom pandemije i u vrijeme kada je uklanjanje prijatelja i obitelji jedna od najboljih stvari koje možemo učiniti za svoje kolektivno zdravlje.</p><p>Međutim, postoje jednostavni koraci. Bolnice bi trebale razmotriti mogućnost pružanja tableta koje roditelji mogu koristiti za videopozive kada je samo jednom partneru dopušten posjet. Također bi trebali rutinski provjeravati roditelje na probleme mentalnog zdravlja poput postporođajne depresije, sada više nego ikad.</p><p>A prijatelji i obitelj također mogu pomoći, čak i ako je to iz daljine.</p><p>Ako poznajete obitelj koja ima novorođenče u bolnici, postoji mnogo načina da se pokaže podrška. Pošaljite obrok u bolnicu, ponudite im pričuvati drugu djecu, dostavite im ručak kod kuće, donesite igračke i slično, predlažu psiholozi.</p>