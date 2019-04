Nos mu je krvario tri mjeseca, pa su mu pronašli opasan polip

Nakon što je oko tri mjeseca imao česta krvarenja iz nosa, liječnici su mladiću otkrili izraslinu u desnoj nosnici i ustanovili da boluje od rinosporidioze, bolesti koja uzrokuje tumore ili polipe, a koji se mogu razviti na sluznici i najčešće se javljaju nosnicama. Tumori i polipi mogu se javiti i grlu, na očima te vanjskim dijelovima genitalija. Stanje uzrokuje bakterija Rhinosporidium seeberi, koja se razmnožava u vodama, a zaraza je najčešća u južnoj Indiji, Sri Lanki i Argentini, no zabilježena je i u Africi i u Europi.

Prvi znak zaraze može biti osjećaj da postoji strano tijelo u nosu, a u većini slučajeva jako se sporo razvija, tako da problem može biti prisutan i godinama prije nego što se razviju bilo kakvi simptomi. U nosnoj šupljini obično se razvija crvenkasta izraslina koja krvari na dodir.

Liječnici koji su u časopisu New England Journal of Medicine izvijestili o slučaju mladog Indijca, koji se oporavio oko osam mjeseci nakon što mu je uklonjen polip iz nosa, dr. Malcolm Richardson i dr. Caroline Moore, kažu da još nije do kraja poznato koje je prirodno stanište bakterije, no vjeruje se da izvor zaraze kod čovjeka mogu biti vode stajačice u jezerima ili bazenima.

Zaraza je česta u seoskim područjima, posebno kod ljudi koji rade u bizlini ustajalih voda. S obzirom na slučajeve koji su se pojavili u sušnim područjima na Srednjem Istoku, stručnjaci vjeruju da se bakterija može održati i na takvom području te da je zaraza moguća i tamo gdje nema vode, putem prašine.

