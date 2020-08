Maskom treba pokriti i usta i nos

Britanski znanstvenici utvrdili su da virus korone u tijelo najčešće ulazi putem stanica u nosu, pa upozoravaju da je važno masku nositi pravilno, tako da njome pokrijemo i nos i usta

<p>Nošenje maski pomaže u zaustavljanju širenja korona virusa, jer one zaustavljaju širenje kapljica sline kada kašljemo, kišemo ili govorimo, no zaštita je valjana jedino ako ih nosite ispravno, upozoravaju britanski stručnjaci. U Velikoj Britaniji maske su obavezne u javnom prijevozu, bolnicama, trgovinama, kinima, kazalištima, muzejima i crkvama, odnosno na svim onim mjestima gdje držanje socijalne distance nije do kraja izvedivo.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Imate li problema s kožom zbog maske? </p><p>Za one koji ne nose maske kazne iznose stotinu funti, odnosno oko 850 kuna, a na mnogim javnim mjestima ističu se i upute o tome kako ih pravilno nositi: Maska mora pristajati uz lice, te prekrivati i nos i usta. </p><p>Naime, dio ljudi ne prekriva maskama nos, što bi, kako pokazuju neka istraživanja, moglo povećati rizik od zaraze, odnosno smanjiti učinkovitost maske. Tako su istraživači sa Sveučilišta Sjeverna Karolina pregledali dijelove respiratornog trakta, kako bi otkrili gdje se korona virus najvjerojatnije infiltrira u tijelo.</p><p>Otkrili su da stanice u nosu nose znatno veću vjerojatnost da će biti zaražene i da će se preko njih zaraza proširiti na grlo ili pluća. Tako zaključuju da je najveća vjerojatnost da se zarazimo i obolimo od Covid-19 kroz nos, jer se virus 'hvata' za stanice na sitnim dlačicama, koje se zovu cilije ili treplje.</p><p>Treplje inače pomažu u zaštiti nosa od bakterija i virusa, pa je zbog toga važno da nos bude prekriven maskom jednako kao i usta. </p><p>No, liječnik Todd Ellerin, specijalist za zarazne bolesti s ordinacijom u Massachusettsu, kaže kako postoje brojni razlozi zbog kojih ljudi maskom ne prekrivaju nos.</p><p>- Jedan od razloga možda je to što je tako ugodnije kad dulje vrijeme nosite masku. Ako ju nosite dugo, ponekad može biti teže disati ako je i nos pokriven - pojašnjava. Dodaje kako je zato ova studija vrlo važna, jer pokazuje da nos može biti prvi 'ulaz' za virus u tijelo. </p><p>Dr. Richard Boucher, direktor Marsico instituta za pluća ističe da je nos glavni 'put' preko kojega u naše tijelo ulaze svi virusi i funkcionira kao plodno tlo za razvoj svih vrsta infekcija, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/us-news/failing-wear-your-face-mask-22594941?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=mirror_main">The Mirror.</a></p><h2>Evo kako trebamo nositi masku:</h2><p>Liječnik, dr. Hilary Jones u emisiji 'Good Morning Britain' još jednom je objasnio kako trebamo nositi maske da bi one bile maksimalno učinkovite:</p><p>1. Prvi korak, i prije nego izvadite masku, treba biti pranje ruku sa sapunom i dezinfekcija odgovarajućim sredstvom.<br/> 2. Masku stavite na lice držeći je samo za lastiku kojom ćete ju pričvrstiti iza ušiju. <br/> 3. Ne dodirujte unutarnji dio maske da ju ne biste kontaminirali.<br/> 4. Nikad ne spuštajte masku ispod usta, ili ispod brade da biste razgovarali s ljudima, jer je cilj da zaustavite prijenos kapljica prema njima i obrnuto.<br/> 5. Kad skinete masku, skidajte ju bez dodirivanja (opet hvatajte samo za lastiku) te odmah operite i dezinficirajte ruke. <br/> 6. Maske koje su za jednokratnu upotrebu odmah bacite u smeće, a one za višekratnu operite. Dok je ta maska u pranju, koristite rezervnu. </p>