Nostradamus je proročanstva pisao u stihovima, a predviđao ih uz pomoć vode i zdjele

Michel de Nostredame, poznatiji kao Nostradamus, francuski liječnik, astrolog i prorok, rođen je na današnji dan, 14. prosinca 1503. godine u gradiću Saint Remy de Provence u francuskoj pokrajini Provansi. Njegova knjiga "Proročanstva", izdana u milijunima primjeraka, i danas je najpoznatija knjiga proročanstava ikad objavljena. Proročanstvima se počeo baviti 1550. godine, kad je objavio prvu knjigu "Almanah".

Foto: Mihaela Erceg

Pisao ih je u stihovima, zagonetnim, dvosmislenim stilom upotrebom francuskih, talijanskih, grčkih i latinskih riječi. Nostradamus je vjerovao da može doći do paranormalnih psihičkih sposobnosti uz pomoć vode i zdjele. Noću je provodio sate i sate u svojoj radnoj sobi meditirajući nad zdjelom vode pomiješanom s posebnim biljem. Nevjerojatno je s kolikom preciznošću je predvidio svoju smrt. To je jedini događaj kojemu je odredio točan datum. Ostavio je 942 proročanstva koja se nastavljaju sve do 3793. godine.

Prvi ljudi stigli na Južni pol

Prvi ljudi koji su došli do Južnog pola bili su Norvežanin Roald Amundsen i njegov tim. Stigli su 14. prosinca 1911. godine. Amundsenov glavni rival Robert Falcon Scott kasnio je jedan mjesec. Na povratku su Scott i cijela njegova ekspedicija umrli od gladi i ekstremne hladnoće.

Foto: Javno vlasništvo

Završila zadnja ekspedicija na Mjesecu

Zadnja svemirska ekspedicija na Mjesec i nazad završila je 1972. godine. Apollovi astronauti Eugene Cernan i Harrison Schmitt nakon završetka svojeg zadnjeg posjeta Mjesecu odlučili su se na kratku ceremoniju u želji da se pozdrave s njim, pa su u tu svrhu otkrili malu spomen-ploču. Na njoj je pisalo: "Ovdje su ljudi završili svoja prva istraživanja Mjeseca, 14. prosinca 1972.".

Foto: Javno vlasništvo

