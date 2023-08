Nova šetnica: Sedam vidikovaca ističe svu ljepotu kanjona Cetine

Dok Makarska ima svoju nebesku šetnicu, mala općina Zadvarje može se pohvaliti sa sedam vidikovaca nad veličanstvenim kanjonom Cetine iznad Velikog slapa Gubavice kojeg unatoč tome što su radovi još uvijek u fazi izgradnje mnogi turisti već sada obilaze i dive se ovoj prirodnoj ljepoti.

Kako bi svoj prirodni fenomen još više učinili atraktivnim, vodstvo općine Zadvarje, na čelu s mladim poduzetnim načelnikom općine Ivanom Krželjom, odlučilo je urediti šetnicu koja će spajati spomenute vidikovce.

- Prije pet godina smo počeli sa izradom idejnog projekta. Šetnicu i cijeli projekt smo podijelili u više faza od izgradnje same šetnice sa sedam vidikovaca, do druge faze koja uključuje izgradnju zip line i treća faza u kojoj se planira izgraditi ulazni paviljon, odmorišta i parking. Velika je to investicija, ali smo uz svoje izvorne prihode dobili financijsku pomoć naše Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva regionalnog razvoja i krenuli u realizaciju ovog kapitalnog projekta ne samo za naše Zadvarje već i za cijelu županiju splitsko-dalmatinsku. Stazu ćemo raditi naknadno, još preostala dva vidikovca i dva odmorišta - nabraja mladi načelnik Krželj.

Prvi smo stali na željezne šine s kojih "puca" pogled u dubinu kanjona.

Zastrašujuće, ali u istom trenutku prelijepo i veličanstveno.

Svaki vidikovac nosi znakovit broj, a nazivi vidikovaca proizišli su iz brojčanih zanimljivosti vezanih uz kanjon i rijeku Cetinu.

- Prvi vidikovac u željezu ima ugraviran broj 48 metara što je visina slapa Gubavica, drugi 105 kilometara što je duljina rijeke Cetine, najduže u Dalmaciji, treći vidikovac 385 metara oznaka je nadmorske visine izvora. Ovaj četvrti ima broj 150 što je istražena dubina najdubljeg izvora, a 1912. godina je godina kada je hidroelektrana Kraljevac puštena u pogon. Peti vidikovac je broj 8 jer je osam izvora rijeke Cetine. Jedan od vidikovaca nosi oznaku broja 1265. To je vidikovac uz bunker jer je tolika dužina dovodnog tunela - ponosno će Krželj.