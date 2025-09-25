Obavijesti

Lifestyle

Allon4 i Allon6

Nove mogućnosti nadoknade gubitka zuba uz implantologiju

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 3 min
Nove mogućnosti nadoknade gubitka zuba uz implantologiju
2
Foto: Ortoimplant Dental Spa

Gubitak zuba ne mora značiti kompromis u osmijehu, funkciji ili samopouzdanju

U Ortoimplant DENTAL SPA centru implantologija nudi precizna, dugotrajna i estetski vrhunska rješenja – od pojedinačnog zubnog implantata do cjelovitih rehabilitacija koje vraćaju kvalitetu života pacijenta. Svaki zahvat planiramo prema zdravstvenom stanju, anatomiji kosti i očekivanjima, kako bi rezultat bio prirodan, s osjećajem kao s vlastitim zubima. 

Implantat kao trajna, funkcionalna zamjena 

Zubni implantat je titanski “korijen” koji se kirurški ugrađuje u kost i služi kao osnova za krunicu, most ili kompletnu protezu fiksiranu na implantate. Uz pravilnu oralnu higijenu – četkanje, korištenje zubnog konca i interdentalnih četkica – te redovite kontrole, implantati mogu trajati cijeli život. Za razliku od klasičnog mosta, koji zahtijeva brušenje susjednih zuba, implantat čuva zdravlje usne šupljine i stabilnost čeljusti jer sprječava daljnju resorpciju kosti. 

Allon4 i Allon6: brza obnova osmijeha jednim zahvatom 

Koncepti Allon4 i Allon6 omogućuju fiksni most na četiri ili šest implantata po čeljusti, često uz privremene zube već isti dan zahvata. Idealni su za potpunu bezubost ili zube s lošom prognozom, kada je cilj brzo vratiti funkciju žvakanja, stabilan govor i estetiku. Zahvaljujući pažljivom kutnom pozicioniranju implantata i digitalnom planiranju, često se izbjegavaju opsežne nadogradnje kosti, a pacijent dobiva čvrsto, estetsko rješenje koje značajno podiže kvalitetu života. 

Kada nedostaje kosti: napredne tehnike za zahtjevne slučajeve 

Kod uznapredovale atrofije čeljusti klasična ugradnja implantata može biti izazovna. Zato u Ortoimplant DENTAL SPA primjenjujemo napredne tehnike koje proširuju mogućnosti terapije: 

  • Zigomatični implantati: dugi implantati koji sidrište nalaze u jagodičnoj kosti, izvrsni za izrazito resorbiranu gornju čeljust. 

  • Pterigoidni implantati: oslanjaju se na stražnje dijelove gornje čeljusti (pterigoidnu regiju) — za pacijente bez stražnje kosti. 

  • Transnazalni implantati: za specifične anatomije gornje čeljusti, uz stabilno sidrenje u području dna nosne šupljine. 

  • Subperiostalni implantati: individualizirane titanske konstrukcije koje leže na kosti, kada volumena za klasične implantate nema; izrađeni po mjeri na temelju 3D snimaka, omogućuju optimalno sidrenje i protetsku os. 

Ove metode često omogućuju fiksno rješenje bez dugotrajnog presađivanja kosti, a u odabranim slučajevima i ranu funkciju s privremenim zubima. Cilj je stabilnost, predvidljivost i prirodan osmijeh, čak i kada je gubitak kosti velik. 

Dental spa protokol: maksimalno ugodno bez stresa, straha i nelagode 

Jedinstveni dental spa protokol kombinira vrhunsku kirurgiju s ugodnim, bezstresnim iskustvom. Analgosedacija smanjuje strah i nelagodu, omogućuje opušten zahvat uz stalni nadzor vitalnih funkcija i brzu postoperativnu stabilizaciju. Kroz personaliziranu kontrolu boli, umirujuću atmosferu i strukturiranu njegu nakon zahvata, pacijenti opisuju doživljaj kao iznenađujuće lagan i ugodan. To je posebno važno kod opsežnih rehabilitacija poput Allon4/Allon6 ili ugradnje zigomatičnih i pterigoidnih implantata. 

Digitalno planiranje i precizna kirurgija 

Svaki slučaj započinje detaljnom dijagnostikom: CBCT snimka, intraoralno skeniranje i fotografija lica daju kompletnu sliku anatomije i estetike. Na temelju 3D simulacije, postiže se minimalna invazivnost i preciznost ugradnje. Takav pristup skraćuje vrijeme zahvata, ubrzava cijeljenje i pruža predvidljiv ishod – od položaja implantata do završne protetske konstrukcije. 

Održavanje: navike koje čuvaju osmijeh 

Dugotrajnost implantata ovisi o navikama. Uz redovito četkanje, korištenje zubnog konca i interdentalnih četkica, preporučuju se profesionalna čišćenja i kontrolni pregledi prema individualnom protokolu. Pravilna oralna higijena smanjuje rizik upale oko implantata (periimplantitis) i čuva meka tkiva, što je ključno za prirodan izgled i stabilnu funkciju. Savjeti o prehrani, navikama žvakanja i općem zdravlju dodatno pomažu očuvati rezultat koji treba trajati cijeli život. 

Ortoimplant DENTAL SPA: iskustvo, multidisciplinarnost i vrhunska estetika 

Kao centar izvrsnosti za implantologiju i liječenje bezubosti, Ortoimplant DENTAL SPA objedinjuje kirurgiju, protetiku, parodontologiju i ortodonciju pod jednim krovom. Multidisciplinarni tim koristi napredne tehnike – od Allon4 i Allon6 do zigomatičnih, pterigoidnih, subperiostalnih i individualiziranih implantata – kako bi svaki pacijent dobio rješenje prilagođeno svojoj anatomiji i životnom stilu. Renomiranost klinike potvrđuju uspješni slučajevi i dugogodišnje povjerenje pacijenata, a rad vodi Dr. Zdenko Trampuš, DDS s više od 32 godine iskustva u implantologiji i kompleksnim rehabilitacijama. 

Foto: Ortoimplant Dental Spa

 

Za prvi korak prema stabilnom, lijepom osmijehu dovoljan je razgovor sa stručnjakom. Rezervirajte prvi specijalističkodijagnostički pregled u Ortoimplant DENTAL SPA i primite personaliziran plan terapije koji precizno vodi od dijagnoze do konačnog rješenja. 

Više o dental spa protokolu pročitajte na našoj web stranici. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Od bešćutnog do dobrice: Ovi horoskopski znakovi najskloniji su slomiti nečije srce
NEKI SU BEZ MILOSTI

Od bešćutnog do dobrice: Ovi horoskopski znakovi najskloniji su slomiti nečije srce

Biti slomljenog srca je teško, ali na kraju se uvijek 'izliječimo' i postanemo još jači. Postoje određeni horoskopski znakovi koji će vam slomiti srce, a to sve leži u njihovoj osobnosti - tako kažu zvijezde
Dnevni horoskop za četvrtak 25. rujna: Vaga je otvorena za nova iskustva, Bikovi - platite račune!
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 25. rujna: Vaga je otvorena za nova iskustva, Bikovi - platite račune!

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 25. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Zgrozila se kada je vidjela da je rođak kupovao njezine 'fotke'
IZBJEGAVA OBITELJSKA OKUPLJANJA

Zgrozila se kada je vidjela da je rođak kupovao njezine 'fotke'

Kreatorica sadržaja Sharna Beckman doživjela je neugodno iznenađenje koje ju je ostavilo 'bolesnom od nelagode'. Naime, otkrila je da jedan od njenih pretplatnika zapravo član njene uže obitelji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025