Nove mogućnosti nadoknade gubitka zuba uz implantologiju

U Ortoimplant DENTAL SPA centru implantologija nudi precizna, dugotrajna i estetski vrhunska rješenja – od pojedinačnog zubnog implantata do cjelovitih rehabilitacija koje vraćaju kvalitetu života pacijenta. Svaki zahvat planiramo prema zdravstvenom stanju, anatomiji kosti i očekivanjima, kako bi rezultat bio prirodan, s osjećajem kao s vlastitim zubima.

Implantat kao trajna, funkcionalna zamjena

Zubni implantat je titanski “korijen” koji se kirurški ugrađuje u kost i služi kao osnova za krunicu, most ili kompletnu protezu fiksiranu na implantate. Uz pravilnu oralnu higijenu – četkanje, korištenje zubnog konca i interdentalnih četkica – te redovite kontrole, implantati mogu trajati cijeli život. Za razliku od klasičnog mosta, koji zahtijeva brušenje susjednih zuba, implantat čuva zdravlje usne šupljine i stabilnost čeljusti jer sprječava daljnju resorpciju kosti.

Allon4 i Allon6: brza obnova osmijeha jednim zahvatom

Koncepti Allon4 i Allon6 omogućuju fiksni most na četiri ili šest implantata po čeljusti, često uz privremene zube već isti dan zahvata. Idealni su za potpunu bezubost ili zube s lošom prognozom, kada je cilj brzo vratiti funkciju žvakanja, stabilan govor i estetiku. Zahvaljujući pažljivom kutnom pozicioniranju implantata i digitalnom planiranju, često se izbjegavaju opsežne nadogradnje kosti, a pacijent dobiva čvrsto, estetsko rješenje koje značajno podiže kvalitetu života.

Kada nedostaje kosti: napredne tehnike za zahtjevne slučajeve

Kod uznapredovale atrofije čeljusti klasična ugradnja implantata može biti izazovna. Zato u Ortoimplant DENTAL SPA primjenjujemo napredne tehnike koje proširuju mogućnosti terapije:

Zigomatični implantati: dugi implantati koji sidrište nalaze u jagodičnoj kosti, izvrsni za izrazito resorbiranu gornju čeljust.

Pterigoidni implantati: oslanjaju se na stražnje dijelove gornje čeljusti (pterigoidnu regiju) — za pacijente bez stražnje kosti.

Transnazalni implantati: za specifične anatomije gornje čeljusti, uz stabilno sidrenje u području dna nosne šupljine.

Subperiostalni implantati: individualizirane titanske konstrukcije koje leže na kosti, kada volumena za klasične implantate nema; izrađeni po mjeri na temelju 3D snimaka, omogućuju optimalno sidrenje i protetsku os.

Ove metode često omogućuju fiksno rješenje bez dugotrajnog presađivanja kosti, a u odabranim slučajevima i ranu funkciju s privremenim zubima. Cilj je stabilnost, predvidljivost i prirodan osmijeh, čak i kada je gubitak kosti velik.

Dental spa protokol: maksimalno ugodno bez stresa, straha i nelagode

Jedinstveni dental spa protokol kombinira vrhunsku kirurgiju s ugodnim, bezstresnim iskustvom. Analgosedacija smanjuje strah i nelagodu, omogućuje opušten zahvat uz stalni nadzor vitalnih funkcija i brzu postoperativnu stabilizaciju. Kroz personaliziranu kontrolu boli, umirujuću atmosferu i strukturiranu njegu nakon zahvata, pacijenti opisuju doživljaj kao iznenađujuće lagan i ugodan. To je posebno važno kod opsežnih rehabilitacija poput Allon4/Allon6 ili ugradnje zigomatičnih i pterigoidnih implantata.

Digitalno planiranje i precizna kirurgija

Svaki slučaj započinje detaljnom dijagnostikom: CBCT snimka, intraoralno skeniranje i fotografija lica daju kompletnu sliku anatomije i estetike. Na temelju 3D simulacije, postiže se minimalna invazivnost i preciznost ugradnje. Takav pristup skraćuje vrijeme zahvata, ubrzava cijeljenje i pruža predvidljiv ishod – od položaja implantata do završne protetske konstrukcije.

Održavanje: navike koje čuvaju osmijeh

Dugotrajnost implantata ovisi o navikama. Uz redovito četkanje, korištenje zubnog konca i interdentalnih četkica, preporučuju se profesionalna čišćenja i kontrolni pregledi prema individualnom protokolu. Pravilna oralna higijena smanjuje rizik upale oko implantata (periimplantitis) i čuva meka tkiva, što je ključno za prirodan izgled i stabilnu funkciju. Savjeti o prehrani, navikama žvakanja i općem zdravlju dodatno pomažu očuvati rezultat koji treba trajati cijeli život.

Ortoimplant DENTAL SPA: iskustvo, multidisciplinarnost i vrhunska estetika

Kao centar izvrsnosti za implantologiju i liječenje bezubosti, Ortoimplant DENTAL SPA objedinjuje kirurgiju, protetiku, parodontologiju i ortodonciju pod jednim krovom. Multidisciplinarni tim koristi napredne tehnike – od Allon4 i Allon6 do zigomatičnih, pterigoidnih, subperiostalnih i individualiziranih implantata – kako bi svaki pacijent dobio rješenje prilagođeno svojoj anatomiji i životnom stilu. Renomiranost klinike potvrđuju uspješni slučajevi i dugogodišnje povjerenje pacijenata, a rad vodi Dr. Zdenko Trampuš, DDS s više od 32 godine iskustva u implantologiji i kompleksnim rehabilitacijama.

