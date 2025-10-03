Obavijesti

Lifestyle

KUĆNI WELLNESS

Nove tehnologije u razvoju sauni za kućnu upotrebu

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 2 min
Nove tehnologije u razvoju sauni za kućnu upotrebu
2
Foto: Ivano bazeni

U kućnim wellness zonama sauna se više ne doživljava samo kao drvena kabina s grijačem, nego kao integriran, pametan sustav koji donosi preciznu kontrolu, energetsku učinkovitost i personalizirano iskustvo

Tvrtke specijalizirane za wellness projekte, poput Ivano Bazeni Zadar, prate ovaj pomak spajajući pouzdan inženjering, suvremeni dizajn i dugogodišnje znanje iz izvedbe i održavanja. 

Pametna kontrola temperature i vlage 

Digitalni upravljački paneli i mobilne aplikacije omogućuju precizno upravljanje temperaturom, vlagom i vremenom rada. Kroz profile za različite korisnike, sauna se može unaprijed pripremiti za finski, infracrveni ili blagi režim, uz prilagodbu rasvjete i ventilacije. Integracija s kućnim WiFi sustavom daje uvid u potrošnju energije i povijest korištenja, pa je lakše optimizirati navike i smanjiti troškove. 

Brže zagrijavanje i manja potrošnja energije 

Novi grijači s poboljšanim toplinskim učinkom i optimiziranom izolacijom prostora skraćuju vrijeme zagrijavanja, a energetski učinkoviti modovi održavaju stabilnu temperaturu bez nepotrebnih vršnih opterećenja. U infracrvenim rješenjima, proizvođača poput Harvia, sve je češća upotreba karbonskih i keramičkih panela s ravnomjernijom distribucijom topline, dok napredne električne peći u klasičnim saunama koriste precizne termostate i sigurnosne senzore za dosljedno, ugodno okruženje. 

Hibridne konfiguracije za različite navike 

Rastuća inovacija u dizajnu kućnih sauna je hibridni koncept koji kombinira infracrvene panele i tradicionalnu peć u jednoj kabini. Time korisnik u istom prostoru dobiva dvije vrste iskustva: brzo, ciljano zagrijavanje i duboko, vlažno ili suho opuštanje ovisno o odabiru. Takav pristup posebno je praktičan u domovima gdje se žele zadovoljiti različite preferencije članova obitelji ili gdje je prostor ograničen. 

Personalizirano iskustvo svjetlom i zvukom 

Napredna LED rasvjeta s promjenom temperature boje i terapijom svjetlom pomaže u stvaranju ugođaja za jutarnje razbuđivanje ili večernje opuštanje. Integrirani zvučnici i povezivost s glazbenim servisima omogućuju tihi ambijentalni zvuk ili vođene meditacije. 

Sigurnost i pouzdanost kao standard 

Sigurnosni senzori temperature, automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja i stabilne električne instalacije temelj su svakog kvalitetnog projekta. Transparentna dokumentacija, upute za korištenje i redoviti servis smanjuju rizike i osiguravaju pouzdano iskustvo korištenja. Kada projekt vodi iskusni partner, usklađenost s važećim normama ide ruku pod ruku s estetikom i funkcionalnošću. 

Integracija sa spa zonom i bazenom 

U domovima gdje postoji bazen ili hidromasažna kada, sauna postaje dio integrirane spa cjeline. Planiranjem protoka korisnika, ventilacije i odvodnje, te smještajem tuša i prostora za odmor, stvara se kompaktan wellness koji štedi vrijeme i povećava sigurnost. Tvrtke koje već imaju iskustvo u projektiranju i montaži bazena, poput Ivano Bazeni Zadar, prednost daju cjelovitom pristupu: od idejnog rješenja i dizajna kućnih sauna do odabira opreme, ugradnje i kasnijeg servisiranja.  

 

Foto: Ivano bazeni

Gotove vanjske saune Hanscraft 

Hanscraft nudi gotove vanjske saune u dva prepoznatljiva oblika: kvadra (kockasti oblik) i barrel (okrugli oblik), koji je u tri različite dimenzije. Ovi inovativni dizajni omogućuju prilagodbu širokom rasponu prostora i preferencija korisnika. Opcije možete istražiti ovdje: Hanscraft Sauna Quadra X i Hanscraft Barrel 300

Zašto odabrati iskusnog izvođača 

Tehnologija donosi novu razinu udobnosti, no trajna vrijednost dolazi iz kvalitetne projektantske pripreme i precizne izvedbe. Ivano Bazeni Zadar spaja znanje iz svijeta bazena, hidromasažnih kada i sauna s odgovornim savjetovanjem o izboru materijala, grijača, i pametnih sustava. Taj pristup štedi energiju, produžuje vijek trajanja i doprinosi realnom luksuzu: opuštanju bez brige, u prostoru koji radi tiho, pouzdano i u skladu s vašim navikama. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka za bračni život
PREDNOSTI I MANE

Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka za bračni život

Na temelju jedinstvenih karakteristika znakova Zodijaka, astrolozi su napravili listu od najgoreg do najboljeg znaka za bračni suživot. Saznajte s kojim horoskopskim znakovima će brak biti ugodniji nego s drugima
Veliki popis namirnica odličnih za probavu - za zdrava crijeva
DOBRA HRANA

Veliki popis namirnica odličnih za probavu - za zdrava crijeva

Mogli biste se zapitati: 'Osjećam li se napuhano?' i 'Hrani li ono što jedem moj crijevni mikrobiom?'. Ako je odgovor na posljednje pitanje odlučno 'ne' ili 'možda', iskoristite ovaj popis namirnica dobrih za probavu
FOTO Ponosne na svoje obline! Ovo su najpoznatije hrvatske plus size influencerice
SAMOPOUZDANJE KOJE ZRAČI

FOTO Ponosne na svoje obline! Ovo su najpoznatije hrvatske plus size influencerice

Plus-size influencerice dokaz su da je moguće biti samouvjeren, stiliziran i uspješan, bez obzira na konfekcijski broj. Kroz društvene mreže, modu i javne nastupe, ove žene ne promiču samo odjeću ili trendove, one šalju važnu poruku, a to je da prihvatimo svoje tijelo, njegujemo samopouzdanje i budemo ponosni na svoje obline

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025