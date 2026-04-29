Novi beauty hit: Mirisne kreme za tijelo koje zamjenjuju parfem

Mirisne kreme za tijelo posljednjih su godina postale jedan od najzanimljivijih trendova u beauty industriji. Riječ je o proizvodima koji kombiniraju njegu kože i parfemski doživljaj, pa sve češće zamjenjuju klasične parfeme u svakodnevnoj rutini.

Zašto su mirisne kreme toliko popularne?

Glavni razlog popularnosti je dva u jednom efekt - hidratacija i miris. Za razliku od parfema, koji može biti intenzivan i ponekad isušujući zbog alkohola, mirisne kreme njeguju kožu i istovremeno ostavljaju suptilan, dugotrajan miris.

Korisnici ih vole jer:

daju nježniji, 'skin scent' efekt

mogu se nanositi na cijelo tijelo

hidratiziraju i omekšavaju kožu

često su praktičnije za dnevne prilike

Stručni izvori i trendovi iz beauty industrije ističu da upravo spoj njege i mirisa odgovara modernom načinu života gdje se traži jednostavnost i minimalizam u rutini njege.

Koliko koštaju u Europi?

Cijene mirisnih krema variraju ovisno o brendu i luksuznoj kategoriji:

Dostupniji segment:

10 - 25 € (drogerijski brendovi i osnovne mirisne kreme)

Srednja klasa:

25 - 60 € (poznati beauty i “lifestyle” brendovi)

Premium segment:

60 - 100+ € (luksuzni parfemski brendovi poput Jo Malone, Carolina Herrera, Chloé i sličnih)

U Europi se najčešće prodaju kao produžetak parfemskih linija, pa premium kreme često prate cijenu parfema iz iste kolekcije.

A koliko koštaju u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj su cijene uglavnom nešto više zbog distribucije i manjih tržišta:

drogerijski proizvodi: 8 - 20 €

srednji segment: 20 - 50 €

luksuzne mirisne kreme: 40 - 90+ €

U parfumerijama i web shopovima često se prodaju iste marke kao u ostatku Europe (Douglas, Müller, Notino), ali premium linije znaju biti skuplje ili rjeđe dostupne.

Kome su namijenjene?

Mirisne kreme su idealne za:

osobe koje ne vole jake parfeme

one s osjetljivom kožom (zbog nižeg udjela alkohola)

ljude koji žele “diskretan miris”

svakodnevnu upotrebu (posao, teretana, casual izlazak)

Posebno ih vole i oni koji prakticiraju “clean girl” ili minimal beauty rutinu, gdje se naglasak stavlja na prirodan miris kože.

Isplati li se kupiti?

Ovisi o navikama:

DA, isplati se ako:

želite nježniji miris koji traje cijeli dan

već koristite parfeme, ali želite “layering”

vam je važna hidratacija kože

NE, ako:

očekujete miris kao kod klasičnog parfema

želite jak i dugotrajan scent s jednim nanošenjem

Mirisne kreme za tijelo nisu samo prolazni trend, nego logičan spoj njege i parfema. Nude suptilniji, intimniji mirisni doživljaj i praktično rješenje za svakodnevnu upotrebu. Iako su premium verzije i dalje cjenovno bliže parfemima, sve veća ponuda u Europi i Hrvatskoj čini ih dostupnima široj publici.

U konačnici, one su idealan izbor za sve koji žele mirisati 'čisto i nježno' – bez pretjerane intenzivnosti klasičnih parfema.

*Uz korištenje AI-ja