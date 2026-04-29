Novi beauty hit: Mirisne kreme za tijelo koje zamjenjuju parfem
Mirisne kreme za tijelo posljednjih su godina postale jedan od najzanimljivijih trendova u beauty industriji. Riječ je o proizvodima koji kombiniraju njegu kože i parfemski doživljaj, pa sve češće zamjenjuju klasične parfeme u svakodnevnoj rutini.
Zašto su mirisne kreme toliko popularne?
Glavni razlog popularnosti je dva u jednom efekt - hidratacija i miris. Za razliku od parfema, koji može biti intenzivan i ponekad isušujući zbog alkohola, mirisne kreme njeguju kožu i istovremeno ostavljaju suptilan, dugotrajan miris.
Korisnici ih vole jer:
- daju nježniji, 'skin scent' efekt
- mogu se nanositi na cijelo tijelo
- hidratiziraju i omekšavaju kožu
- često su praktičnije za dnevne prilike
Stručni izvori i trendovi iz beauty industrije ističu da upravo spoj njege i mirisa odgovara modernom načinu života gdje se traži jednostavnost i minimalizam u rutini njege.
Koliko koštaju u Europi?
Cijene mirisnih krema variraju ovisno o brendu i luksuznoj kategoriji:
Dostupniji segment:
- 10 - 25 € (drogerijski brendovi i osnovne mirisne kreme)
Srednja klasa:
- 25 - 60 € (poznati beauty i “lifestyle” brendovi)
Premium segment:
- 60 - 100+ € (luksuzni parfemski brendovi poput Jo Malone, Carolina Herrera, Chloé i sličnih)
U Europi se najčešće prodaju kao produžetak parfemskih linija, pa premium kreme često prate cijenu parfema iz iste kolekcije.
A koliko koštaju u Hrvatskoj?
U Hrvatskoj su cijene uglavnom nešto više zbog distribucije i manjih tržišta:
- drogerijski proizvodi: 8 - 20 €
- srednji segment: 20 - 50 €
- luksuzne mirisne kreme: 40 - 90+ €
U parfumerijama i web shopovima često se prodaju iste marke kao u ostatku Europe (Douglas, Müller, Notino), ali premium linije znaju biti skuplje ili rjeđe dostupne.
Kome su namijenjene?
Mirisne kreme su idealne za:
- osobe koje ne vole jake parfeme
- one s osjetljivom kožom (zbog nižeg udjela alkohola)
- ljude koji žele “diskretan miris”
- svakodnevnu upotrebu (posao, teretana, casual izlazak)
Posebno ih vole i oni koji prakticiraju “clean girl” ili minimal beauty rutinu, gdje se naglasak stavlja na prirodan miris kože.
Isplati li se kupiti?
Ovisi o navikama:
DA, isplati se ako:
- želite nježniji miris koji traje cijeli dan
- već koristite parfeme, ali želite “layering”
- vam je važna hidratacija kože
NE, ako:
- očekujete miris kao kod klasičnog parfema
- želite jak i dugotrajan scent s jednim nanošenjem
Mirisne kreme za tijelo nisu samo prolazni trend, nego logičan spoj njege i parfema. Nude suptilniji, intimniji mirisni doživljaj i praktično rješenje za svakodnevnu upotrebu. Iako su premium verzije i dalje cjenovno bliže parfemima, sve veća ponuda u Europi i Hrvatskoj čini ih dostupnima široj publici.
U konačnici, one su idealan izbor za sve koji žele mirisati 'čisto i nježno' – bez pretjerane intenzivnosti klasičnih parfema.
*Uz korištenje AI-ja
