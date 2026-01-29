Obavijesti

DOBA TEHNOLOGIJE

Novi futuristički hit na kineskim vjenčanjima: Dronovi leptiri koji donose prstenje!

Piše Anja Đuranić,
Foto: Canva

Umjesto da mladi član obitelji ili prijatelj tradicionalno nosi prstenje niz prolaz, sve je češći prizor u kojem elegantni robotizirani leptiri svjetlucaju i lepršaju prostorom ceremonije

Leptir dronovi spuštaju se pred mladence i 'uručuju' prstenje, stvarajući dojam čarobnog trenutka kao iz bajke.

Ove dron-letjelice u obliku leptira spajaju romantiku i tehnologiju. Njihov svjetleći dizajn doprinosi magičnoj atmosferi, dok istovremeno preuzimaju jednu od najklasičnijih uloga u vjenčanoj ceremoniji.

Trend koji se širi zahvaljujući Douyinu

Popularnost ovog neobičnog trenda naglo je porasla zahvaljujući videozapisima koji su se počeli širiti na Douyinu, kineskoj verziji TikToka. Tisuće korisnika ondje su podijelile snimke leptir dronova u akciji, što je dodatno potaknulo interes javnosti.

@archivoprohibido1.0 ✨🇨🇳 En China, muchas ceremonias de boda utilizan una mariposa biónica para entregar los anillos, lo cual resulta muy romántico. En esta boda, una mariposa biónica voló hacia la pareja en el escenario para entregarles los anillos.💍 🦋 #fyp #viral #foryoupage #fypシ゚viral #fypシ ♬ Love story orchestra - Royals&Media

U viralnim videozapisima svjetleći leptir polako se spušta niz prolaz, obogaćuje prizor i donosi prstenje, često popraćen oduševljenim reakcijama gostiju i romantičnom pozadinskom glazbom.

Visoka tehnologija i nova estetika vjenčanja

Ovaj trend pokazuje koliko suvremena tehnologija može utjecati na tradicionalne običaje. Umjesto ustaljenih ceremonijalnih elemenata, mladi parovi sve češće biraju inovativna i vizualno atraktivna rješenja, a leteći leptiri dronovi savršeno se uklapaju u estetiku društvenih mreža poput Instagrama i Douyina.

KREATIVNO ILI? VIDEO Mladenka je šokirala molbom: 'Zasjenite me svi na svadbi!' Pogledajte rezultat
VIDEO Mladenka je šokirala molbom: 'Zasjenite me svi na svadbi!' Pogledajte rezultat

Osim što su tehnološki impresivni, ovi dronovi omogućuju i dodatnu razinu personalizacije, od boja i svjetlosnih efekata do načina leta, čime postaju dio cjelokupnog dizajna ceremonije i priče koju mladenci žele ispričati.

