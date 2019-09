Novi gel koji sam obnavlja zub mogao bi zamijeniti bušenje...

Tim kineskih stručnjaka na Sveučilištu Zhejiang napravio je gel od kalcija i fosfata, koji su inače sastavni dio zubne cakline, a koji bi trebao potaknuti zub na samoobnavljanje. Testirali su gel na ljudskim zubima koji su izvađeni pacijentima i bili su oštećeni kiselinom.

Željeli su na taj način vidjeti može li se u budućnosti spriječiti popravljanje i punjenje zuba.

Foto: Dreamstime

Potom su ih stavili u tekućinu koja uvjetima oponaša one u ljudskim ustima na 48 sati i utvrdili da se na oštećenjima razvila nova caklina koja ima isti kristal kalcija i fosfata kao i prirodna caklina na zubima. Nova caklina bila je oko 400 puta tanja od prirodne, neoštećene, no dr. Ruikang Tang koji je vodio istraživanje vjeruje da to ukazuje na mogućnost da su na tragu gela koji može pomoći u obnavljanju cakline.

Valja reći da su neki istraživači i do sada na sličan način pokušavali doći do istog cilja, no učinak njihovog gela bio je stvaranje prevelikih kristala fosfata i kalcija na zubima, koji se nije mogao lijepiti za njih, kaže Tang, a prenosi New Scientist..

- Malo sam skeptičan prema mogućnosti da se na mrtvom zubu - koji je izvađen iz čovjekovih usta - dogodi rast, odnosno obnavljanje zubne cakline, bez obzira na to što su stručnjaci pritom držali zube u tekućini koja oponaša stanje u usnoj šupljini. Teško je reći možemo li se osloniti na takve rezultate, odnosno svakako treba pričekati još istraživanja, odgovara stomatolog dr. Relja Kepert na pitanje da komentira vijest da su stručnjaci sa sveučilišta Zhejiang u Kini objavili kako su uspješno testirali gel koji obnavlja zubnu caklinu.

Gel se trenutno testira na miševima, a tek tada ga treba testirati i na ljudima, da se utvrdi djeluje li i u prirodnom okolišu, u ustima ljudi koji jedu i piju.

Foto: Dreamstime

Na tržištu već postoje i brojne paste za zube za koje se tvrdi da obnavljaju caklinu, može li nova pasta s ovim gelom donijeti revoluciju u liječenju zuba upitali smo našeg sugovornika.

- Teško mi je reći bilo što. Naime, mi danas ne znamo kolika je učinkovitost takvih pasta, osim što možemo reći da nisu štetne. Dakle, možemo reći da se mogu koristiti, jer možda mogu imati pozitivan učinak, no u ovom slučaju sam ipak malo skeptičan dok ne vidimo istraživanja djelovanja takve paste na zubima ljudi koji jedu i piju i povremeno imaju problema s karijesom - zaključio je stomatolog Relja Kepert.