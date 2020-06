Bijele pamu\u010dne podstave dolaze u jednoj veli\u010dini, a nose se ispod grudnjaka kako bi apsorbirale znoj koji se nakuplja u dekolteu, ispod potko\u0161ulje i oko le\u0111a.

Ono \u0161to je jo\u0161 dobro, a to je da se ova podstava ne mo\u017ee vidjeti kroz odje\u0107u.

Podstave ko\u0161taju otprilike 80 kuna, a zbog toga jer su od pamu\u010dnog materijala, to zna\u010di da su za vi\u0161ekratnu uporabu, peru se\u00a0i potpuno su prozra\u010dne.

Neki od komentara kupaca bili su: 'Ovo je sjajno', '\u017divot je bio puno ugodniji ovih posljednjih dana na ovoj vru\u0107ini. Takva jednostavna ideja. Preporu\u010dujem ovo drugim \u017eenama'.

Jedna je \u017eena \u010dak rekla da ga koristi kako bi sprije\u010dila iritaciju od grudnjaka.

No, osim podstava brenda Easy Life mo\u017eete prona\u0107i i mnogo drugih brendova koje prodaju podstave za grudnjak, pi\u0161e The Sun.

Novi hit: Pamučna podstava za grudnjak kako se ne biste znojili

Novost na tržištu postali su sve popularnije i tražene podstave za grudnjak koje su dizajnirane da apsorbiraju neželjeni ali neizbježni znoj, sprečavajući da vam se grudi i prsni koš oznoji

<p>Dok sunčane dane i blage noći mnogi obožavaju, neizdržljivo vruće vrijeme također dovodi do izrazito znojnih, a prilično neugodnih grudi. No možda postoji rješenje, ono od koga bi sve žene mogle imati koristi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dan bez grudnjaka</p><p>Na Amazonu su se počele prodavati pamučne podstave za grudnjak koje su navodno dizajnirane da apsorbiraju neželjeni ali neizbježni znoj, sprečavajući da vam se 'grudi' i prsni koš oznoji.</p><p>Osim toga, ove pamučne podstave dobile su hrpu pozitivnih komentara/recenzija na Amazonu.</p><p>Bijele pamučne podstave dolaze u jednoj veličini, a nose se ispod grudnjaka kako bi apsorbirale znoj koji se nakuplja u dekolteu, ispod potkošulje i oko leđa.</p><p>Ono što je još dobro, a to je da se ova podstava ne može vidjeti kroz odjeću.</p><p>Podstave koštaju otprilike 80 kuna, a zbog toga jer su od pamučnog materijala, to znači da su za višekratnu uporabu, peru se i potpuno su prozračne.</p><p>Neki od komentara kupaca bili su: 'Ovo je sjajno', 'Život je bio puno ugodniji ovih posljednjih dana na ovoj vrućini. Takva jednostavna ideja. Preporučujem ovo drugim ženama'.</p><p>Jedna je žena čak rekla da ga koristi kako bi spriječila iritaciju od grudnjaka.</p><p>No, osim podstava brenda Easy Life možete pronaći i mnogo drugih brendova koje prodaju podstave za grudnjak, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11966181/bra-liner-stop-boob-sweat-hot-weather/" target="_blank">The Sun.</a></p>