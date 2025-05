Novi ludi trend: Žene idu na spavanje s maskama, trakicama i turbanima - evo zašto

"Što neuredniji legnete, to se ljepši probudite" – moto je to koji stoji iza novog bizarnog TikTok trenda pod nazivom "Daily Shed", odnosno "dnevno linanje". Trend se brzo proširio društvenim mrežama, a influencerice u kratkim videima prikazuju svoje jutarnje rutine koje uključuju uklanjanje brojnih proizvoda nanesenih večer prije – od maski za lice i boja za usne, do traka za bradu i naljepnica za usta.

Nema tu više samo umivanja i seruma – već se prije spavanja nanosi sve što možete zamisliti (i ono što ne možete).

Usne se obavezno prekrivaju trajnim "lip stainom" koji se tijekom noći upija, obrve se šminkaju unaprijed, stavljaju se trakice za izbjeljivanje zubiju, a sve to zaokruže s maskom za lice koja ostaje na licu satima.

Poseban bonus je oblikovanje lica, a usta se lijepe flasterima. To, tvrde korisnice, osigurava disanje na nos i sprječava isušivanje usta. Neke uz to vežu i bradu trakama, da sve ostane "na svom mjestu". Kosa se zamotava u svilene i satenske turbane, a ispod njih se skrivaju uvijači, punđe, pletenice i razne strukture koje garantiraju bujne lokne ujutro.

Kad sunce svane, kreće druga etapa. Sve se to uredno skida, i onda – iznova. Pranje zubi, vodica za ispiranje, piling, kreme, ulja, četkanje tijela, masaža usana i nanošenje lip plumpera.

Iako cijeli ovaj ritual stane u kratke videe od jedne do tri minute, u stvarnosti zahtijeva vrijeme, trud i ozbiljan budžet, što je mnogima postalo upitno. Pojavile su se i parodije koje ismijavaju cijeli koncept – i ironično, te su parodije postale jednako viralne kao i originali. Ponekad je teško reći tko se šali, a tko stvarno vjeruje da će mu noćna maska promijeniti život.

Uz dozu smijeha, sve više korisnika proziva ovaj trend kao još jedan primjer takozvanog "overconsumption corea" – kulture pretjerane kupovine i nepotrebnog trošenja.