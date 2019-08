Novi trend: 'Dođite, kampirajte u našoj srednjovjekovnoj crkvi'

Najnoviji trend putovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu podrazumijeva kampiranje u napuštenim povijesnim crkvama. Nazivaju ga "church camping" ili jednostavno "champing". Kako se smanjio broj vjernika, pojedine su crkve jednostavno počele otvarati vrata putnicima i hodočasnicima.

Za nešto drugačiji i neuobičajeniji odmor u 18 crkvi diljem Engleske putnici sad mogu odabrati opciju kampiranja. Inicijativu je pokrenuo Fond za konzervaciju crkvi, piše thevintagenews.com.

Na svojoj web stranici pišu kako se brinu o 350 crkvi u zemlji. Mnoge od njih nekad su bile povijesno važne, no sad zjape prazne. Teško ih je održavati zbog visokih troškova. Zato su se 2015. godine dosjetili da bi mogli otvoriti vrata jedne od njih, Crkve svih svetaca u Northamptonshireu.

Krenulo im je dobro, pa su ponudu proširili na još 17 lokacija. Mnoge od tih crkvica su u ruralnim krajevima, pa u engleskom zelenilu nude savršen odmor za cijelu obitelj. Turiste ne mame samo pejzažem, nego su osmislili i poseban put drevnih srednjovjekovnih hodočasnika kojim turisti danas mogu kročiti kroz Englesku.

Naime, tijekom srednjovjekovlja u Engleskoj su hodočašća bila vrlo popularna, kao što svjedoče i Canterburyjske priče, zbirka priča Geoffreya Chaucera. Canterbury nije bilo jedino odredište hodočasnika, no bilo je najvažnije i privlačilo je tisuće posjetitelja iz cijele zemlje.

Nekoliko crkvica koje su otvorile vrata kamperima nalaze se na ruti koja je vodila do Canterburyja i u srednjovjekovlju su bile važan dio etape hodočašća do tog odredišta. Hodočasnici su nekad spavali i na otvorenom oko crkve, a vrijeme u tim zdanjima provodili su u molitvi i predanju spiritualnom putovanju do Boga.

Među takvim je objektima crkvica u Fordwichu, jednom od najmanjih engleskih gradova koji je u povijesti bio važno mjesto okupljanja hodočasnika. Na obali je rijeke Stour. Svi koji su do Canterburyja dolazili brodom zaustavljali su se u Fordwichu te ondje posjećivali crkvicu iz 12. stoljeća u središtu grada, posvećenu svetoj Mariji Djevici. Postoje glasine kako ondje čuvaju relikvije svetog Augustina, čovjeka koji je kršćanstvo u 6. stoljeću doveo u Englesku.

Navodno su pokopane u zidu crkve. The Telegraph također tvrdi kako je upravo ondje William Shakespeare prikazao jednu od svojih drama bježeći pred kugom iz Londona. Crkva je od 1995. godine bila zatvorena za javnost, no sad su je otvorili kamperima, javlja Telegraph.

Mogućnosti su ondje vrlo skromne, no postoje volonteri koji putnike opskrbljuju bakljama, toplim dekicama i grickalicama. Inicijativa omogućuje putnicima da neposredno dožive povijesne zgrade. U prosjeku na godinu u Engleskoj oko 20 crkvi zatvara vrata javnosti, pa ova inicijativa predstavlja vrijedan napor da drevni spomenici ipak ostanu živi.