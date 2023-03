Novi trendovi: Moda je konačno odrasla. Polako, ali sigurno se odmiče od klinaca s TikToka

Modna industrija posljednjih godina koketira s generacijom Z, dizajneri i njihovi timovi trude se da postanu viralni na TikToku. Svaka društvena mreža ima svoju publiku, a na ovoj su i dalje uglavnom mladi i vrlo mladi ljudi, što trendove čini specifičnima - ne pašu svima, jer svako životno razdoblje ima svoje stilske fore.

Ipak, čini se da je ta etapa djelomično gotova, jer trendovi koji su ovih dana predstavljeni u Milanu, odnosno na tamošnjem tjednu mode, više su okrenuti kolekcijama za zreliju, odraslu publiku.

Sklonost klincima nisu pokazivali samo pristupačni brendovi, već i oni luksuzni, no činjenica je da vrlo mladi ljudi nemaju ni približno tu platežnu moć kakvu imaju njihovi roditelji i odrasli općenito. Iako je fora biti na svim platformama, brendovi se moraju odlučiti kome će ići najprije, odnosno gdje je njihova publika.

TikTok je super i fora, no očito strategija nije u potpunosti upalila. Ako i nešto postane viralno, ipak nije sigurno da će se taj korak ekonomski isplatiti. Naravno da su i trendovi za mlade u njihovom stilu, no nešto se sada mijenja.

To je jedan od razloga zašto su novi milanski trendovi više okrenuti odraslima, klasici, eleganciji - ipak je Italija domovina fine robe za one koji znaju što je bezvremenska kvaliteta. Čak je i Moschino odbacio šarene balone i izgled lutkice, jer njihov kreativni direktor Jeremy Scott neko je vrijeme podržavao vrlo infantilan stil.

Blumarine je također donio više taman, zagasiti i vrlo elegantan stil, a tu su i vodeća imena milanske, ali i svjetske scene koja su snažno prigrlila više 'grown up' stilski okvir. Brendovi Prada, Armani, Bottega Veneta, Tod's, Jil Sander, Ferragamo, Dolce & Gabbana, Bally i Missoni - svi su oni predstavili kolekcije okrenute klasičnim linijama i više bezvremenskim stilovima, kakve klinci u pravilu ne nose.

Moguće da je moda odustala od snažne povezanosti - novog i mladih. Naime, više nije ključno da je ono što je novo, svježe, ujedno relevantno samo mladim generacijama. Već je sada novo pravilo, a to je da odjeća za nove sezone donosi svježinu za srednje i zrelije generacije. I to s punim pravom, a ako to radi Milano, to nešto znači za čitav modni svijet.

Osim toga, još jedna stvar utječe na perspektivu i poruku novih kolekcija. Manje hit trendova ljudima kao da daje sigurnost da će istu robu nositi duže vrijeme, a ne samo jednu sezonu. Nadalje, ekologija i održivost posljednjih su godina sve glasniji ne samo kao pokreti, plakati i neka tamo osoba koja nosi samo second hand. Taj pogled na čitavu situaciju ulazi u svijet luksuza, jer skuplje i klasično je ujedno kvalitetnije, nosit ćemo to godinama. Da, i to je ekološki okvir, prilagođen platežnoj moći dobrostojećeg kupca.

Čak je i Gucci smiren, nema više tog ekstremnog maksimalizma kojeg je radio Alessandro Michele.

Moda kao da je djelomično napustila taj šareni tinejdžerski svijet u kojeg je vjerovala posljednjih godina, sada je vrijeme za finu klasiku i eleganciju, najavljenu za sljedeću jesen. Nema tu dileme, publika je odrasla, željna je finoće i robe koja ne podliježe baš svakom trendu u jurećem digitalnom okruženju.

