Novi vrući trend uzdrmao je TikTok: Poza 'naušnice' vodi do eksplozije užitka - provjereno!

Ako volite iskušavati nove seksi poze, pogotovo one koje su već dobile potvrdu na TIK Toku, vrijeme je da gležnjeve postavite pored partnerovog uha, kako bi tvorili nešto slično naušnicama. Lagano pomicanje gležnjeva u tom položaju vodi do vrhunskog povećanja užitka i dublje penetracije, tvrde oni koji su probali, donosi portal My Imperfect Life.

Imajte na umu da bi vam moglo trebati više pokušaja da uspijete pravilno izvesti ovu pozu. Iako se ne ubraja u neke od najopasnijih poza, potrebna je visoka doza fleksibilnosti da biste uspjeli. Zato prije nego se upustite u iskušavanje, porazgovarajte s partnerom o tome kako ćete jedno drugome dati znak ako vam ova poza nije ugodna.

Dakle, idemo na posao: Partner koji prima treba ležati u misionarskom položaju, s nogama ispruženima u zrak te postaviti stopala blizu ušiju partnera koji pruža užitak. Kad uslijedi penetracija, treba paziti da su gležnjevi postavljeni blizu ušnih školjki – odatle i naziv poze 'naušnice'. Partnerica u tom slučaju može razmisliti o pomicanju 'naušnica' prema gore, da bi ostvarila dublju penetraciju. Mogao bi to biti dodatak misionarskom položaju koji će učiniti da vidite sve zvijezde i čujete zvona na kraju!

Iako seksolozi inzistiraju na tome da orgazam ne bi trebao biti glavni fokus seksualnog iskustva, ova poza partnere doista vodi bliže cilju, tvrde oni koji su je isprobali na TikToku. Štoviše, mnogi kažu da čarolija nastupa za manje od od pet minuta. Ipak, oslobodite se tereta štoperice i držite vlastitog ritma i metoda, jer je seksualni užitak tada najveći.

Po riječima dr. Janet Brito, certificiranoj seksualnoj terapeutkinji, ova metoda pomaže da penetracija bude ugodnija, te da je lakše 'eksperimentirati' s različitim kutovima. Na koncu, može biti dobra startna pozicija prije nego se odlučite za neku drugu pozu.