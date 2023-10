Seks maraton: Imamo aferu, nalazimo se svakog četvrtka pa vodimo ljubav satima i satima

Janice kaže da je Matthew sjajan u krevetu - ali ako ga viđa više od jednom tjedno, počinje je živcirati. Stoga se, kaže nalaze svakog četvrtka pa vodimo ljubav satima i satima

Matej (58) vjeruje da je seks vještina kao i sviranje instrumenta ili obrada drveta. Proveo je nebrojene sate bruseći svoj zanat. S Janice je u vezi tri godine, piše Guardian.

- Nevjeran sam, ali ovo je za mene rekord. Obično moje veze traju samo nekoliko tjedana. Nije da ne uživam biti u dugoročnom partnerstvu, u braku sam gotovo tri desetljeća i volim raditi tihe, kućanske stvari sa ženom, poput kuhanja i biranja namještaja. Problem je što i ja žudim za uzbuđenjem. Varao sam s oko 50 žena prije Janice - priča Matej, i smatra da ne može kriviti svoj dobar izgled jer, kako kaže, nije osobito zgodan ili blistavo inteligentan, ali je dobar u postavljanju pitanja i komunikaciji...

Općenito, priznaje da ima afere s kolegicama.

- Kad gledam grupne fotografije osoblja, mogu označiti sve žene koje su bile u mom krevetu - otkriva on.

S Janice se nalazi se u njezinoj kući i vode seks maratone. Svoj stil opisuje kao izuzetno spor.

- Mislim da je Janice bila uznemirena prvi put kad smo to učinili jer sam je ljubio posvuda, čak i stražnju stranu njezinih koljena. Stalno me molila da požurim, ali ja sam imao svoju igru. Seks je vještina, kao i sviranje instrumenta ili stolarije. Proveo sam nebrojene sate bruseći svoj zanat. Nisam ganjao drugu ženu otkako sam prvi put spavao s Janice, tako da je ovo u neku ruku moja prva monogamna veza - priznaje.

Seks s Janice može trajati pet sati, ali u sredini uvijek naprave pauzu za razgovor. On ima popis tema na svom telefonu i nasumično odabere jednu da započne intiman razgovor, a to mogu biti bivši partneri, loši spojevi ili orgazmi.

Janice je vrlo duhovita i karizmatična, smatra Matej, i voli s njom razgovarati o svom seksualnom životu i aferama.

- Počeo sam odavati svoje tajne jer sam pokušavao nasmijati Janice, ali sam shvatio da mi se zapravo sviđa osjećaj priznanja. Nakon što sam proveo 40 godina lažući ženama s kojima spavam, ovo je novo uzbuđenje. Nisam ganjao drugu ženu otkako sam prvi put spavao s njom. I dalje živim sa suprugom, ali jedva da spavamo zajedno. Janice mi dopušta da je vidim samo jednom tjedno jer kaže da je počinjem živcirati nakon više od 24 sata - ističe Matej, kojeg njezina brutalna iskrenost oduševljava.

Janice (60), s druge strane priznaje, da kad bi Matej svakog utorka počeo spavati s drugom ženom, prekinula bi njihovu vezu.

- O Matthewu razmišljam kao o svom dečku četvrtkom navečer. Prvi put smo spavali zajedno na radnom putu. Bio je četvrtak, pa je to nekako postao naš poseban dan. Bila sam u braku 20 godina i to me udaljilo od stalnih veza. Većina muškaraca u 50-ima ne traži spoj, traže kućnu pomoćnicu za stanovanje - kaže Janice te ističe kako više voli biti sama i kontrolirati svoj prostor.

Ako Matthew ostane u njezinoj kući dulje od jedne noći, počinju se svađati oko nasumičnih stvari.

- Prije nego što sam spavala s Matthewom nisam imala pojma da je toliko promiskuitetan. Uvijek je djelovao tako profesionalno i zatvoreno. Bila sam prilično zbunjena kad smo prvi put imali seks jer je sve radio tako sporo. Lizao me po svakom dijelu mog tijela, čak mi je pokušao polizati i pazuh. Kad sam se navikla na njegov tempo, počela sam uživati. Jako se ponosi onim što radi i to se vidi. Zna provesti cijeli sat masirajući me prije nego što se skinemo goli - ispričala je.

Nikada, kako sama kaže, nije bila s muškarcem koji želi usavršiti svoje vještine vođenja ljubavi, a Matthew sebe vidi kao neku vrstu seks umjetnika.

- Znam da je Matthew prevario svaku ženu s kojom je ikada bio, pa me čudi što se to još nije dogodilo. Dopustila bih vezu za jednu noć, ali kad bi počeo spavati s drugom ženom svakog utorka, prekinula bih vezu - priznaje Janice.

Ponekad ostane u njegovoj kući kada je njegova žena odsutna, a on tada fotografira sve sitnice prije nego što Janice stigne kako bi sve mogao vratiti točno tamo gdje je bilo nakon njenog odlaska.

- Ali sigurna sam da ona nešto sumnja. Znala bih da je još jedna žena bila u mojoj kući. Možda je to zgodno za nju, ona dobiva domaćeg Matthewa, a ja seks - zaključuje Janice.