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DRAGICI SU 'TEK' 64 GODINE PLUS+

Život nakon 'Života na vagi': Dižem utege od 120 kilograma

Piše Marijana Matković,
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Život nakon 'Života na vagi': Dižem utege od 120 kilograma
Foto: Facebook/Instagram

Dragica Ceković (64) intenzivno vježba s trenerom još od 2022. od kada je izašla iz popularnog showa. Danas ima 50 kilograma manje, a svaki dan napravi oko 22 tisuće koraka, izračunao je njen trener

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Nije lako podignuti utege od 110 kilograma, no nisam do toga došla preko noći. Od dana kad sam izašla iz 'Života na vagi' redovito treniram u teretani, i to tri puta tjedno, a ostale dane radim kardio treninge i iznimno sam aktivna. Svakodnevno prehodam više od 20.000, pa i 25.000 koraka, a ima dana kada dosegnem i 30.000. Na kraju, tih 110 kila i nije moj osobni rekord. Prije nekoliko mjeseci uspjela sam podignuti čak 123 kilograma - toliko koliko sam imala na ulasku u šestu sezonu 'Života na vagi', u rujnu 2022. godine, kaže Dragica Ceković (64), koja nas je oduševila upornošću i snagom koju je pokazala u videoprilogu iz teretane na Facebooku, kao i rezultatima - danas ima gotovo 50 kilograma manje nego što je imala kad je ušla u "Život na vagi".

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