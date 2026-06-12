Dragica Ceković (64) intenzivno vježba s trenerom još od 2022. od kada je izašla iz popularnog showa. Danas ima 50 kilograma manje, a svaki dan napravi oko 22 tisuće koraka, izračunao je njen trener
Život nakon 'Života na vagi': Dižem utege od 120 kilograma
Nije lako podignuti utege od 110 kilograma, no nisam do toga došla preko noći. Od dana kad sam izašla iz 'Života na vagi' redovito treniram u teretani, i to tri puta tjedno, a ostale dane radim kardio treninge i iznimno sam aktivna. Svakodnevno prehodam više od 20.000, pa i 25.000 koraka, a ima dana kada dosegnem i 30.000. Na kraju, tih 110 kila i nije moj osobni rekord. Prije nekoliko mjeseci uspjela sam podignuti čak 123 kilograma - toliko koliko sam imala na ulasku u šestu sezonu 'Života na vagi', u rujnu 2022. godine, kaže Dragica Ceković (64), koja nas je oduševila upornošću i snagom koju je pokazala u videoprilogu iz teretane na Facebooku, kao i rezultatima - danas ima gotovo 50 kilograma manje nego što je imala kad je ušla u "Život na vagi".
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