Znanstvenici prvi put izmjerili emisije u hrvatskom nautičkom turizmu i koliko zagađuju more

Hrvatska je jedna od vodećih svjetskih destinacija za nautički i čarter turizam, no do sada nije postojao znanstveno utemeljen rad o emisijama plovila u tom sektoru. Novo znanstveno istraživanje, provedeno u suradnji Instituta za turizam, Fakulteta strojarstva i brodogradnje i organizacije Green Sail, donosi prvi znanstveni uvid u emisije čarter flote temeljen na stvarnim operativnim podacima s plovila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:14 Brod Romantic Star | Video: 24sata

Istraživanje se temelji na podacima prikupljenima kroz program Green Sail Footprint program u marinama Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s čarter kompanijama i skiperima. Analiza je obuhvatila podatke o potrošnji goriva, radnim satima motora te tehničkim karakteristikama jedrilica, jahti i katamarana duljine od 10 do 20 metara.

Rezultati potvrđuju da emisije rastu s veličinom i tipom plovila, pri čemu katamarani imaju veći emisijski otisak zbog veće potrošnje goriva. Iako su činili oko trećine uzorka, katamarani su generirali nerazmjerno veći udio ukupnih emisija, što je posebno važno u kontekstu brzog rasta ovog tržišnog segmenta.

Na temelju uzorka od 160 plovila, rezultati su projicirani na ukupnu hrvatsku čarter flotu od približno 4.500 plovila, uz procjenu sezonskih emisija od 30.000 do 40.000 tona CO₂. Ovo predstavlja prvu opsežnu procjenu emisija u hrvatskom čarter sektoru te naglašava važnost kvalitetnih podataka kao temelja održivog razvoja nautičkog turizma.

Foto: Green Sail

Čarter brodovi svakako manje zagađuju od drugih oblika turizma jer uključuju prijevoz i smještaj, imaju ograničen broj gostiju i manju potrošnju resursa, a boravak je prostorno raspršen. Uz primjenu učinkovitih tehnologija i odgovorno ponašanje, čarter turizam može biti jedan od održivijih oblika turizma u osjetljivim obalnim područjima.

Studija pokazuje kako suradnja znanosti i industrije može osigurati znanstveno utemeljene i pouzdane podatke nužne za provedbu učinkovitih politika i pametnu tranziciju prema odgovornijem i dugoročno održivom nautičkom turizmu. Za više detalja pogledajte cjelovito znanstveno istraživanje ovdje.