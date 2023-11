Novoopisani rod riba zove se po hrvatskom biologu Marcelu Kovačiću - Marcelogobius

Marcel Kovačić iz riječkog Prirodoslovnog muzeja, vodeći je stručnjaku za glavoče Istočnog Atlantika, Mediterana i Pontokaspijske regije. Znanstveni rad objavili su Ulrich K. Schliewen, Alexander Hans Knorrn, Robin Böhmer, Lydia Beuck, Moritz Sonnewald i André Freiwald s nekoliko uglednih znanstvenih ustanova u Njemačkoj, a objavljen je u časopisu "Spixiana".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Na Jadran je stiglo 46 novih vrsta riba: Neke su i opasne po zdravlje | Video: 24sata/pixsell

Iz Primorsko-goranske županije naveli su kako je prošlog tjedna izašao iz tiska znanstveni članak njemačkih znanstvenika „Didogobius lanceolatus sp. nov., a new goby species from Mauritania, with diagnoses for two new gobiine genera."

- Rad je značajan za županijski Prirodoslovni muzej Rijeka jer je jedan od dva novoopisana roda, Marcelogobius, dobio ime po djelatniku, s obrazloženjem da je rod nazvan u čast hrvatskom biologu, Marcelu Kovačiću, kao vodećem aktivnom stručnjaku za glavoče Istočnog Atlantika, Mediterana i Pontokaspijske regije - ističu iz županije.

[🎉👍 Mi smo jako ponosni na svog kolegu jer - Marcelogobius, novoopisani rod riba nazvan je po djelatniku našeg Muzeja,... Objavljuje Prirodoslovni muzej Rijeka u Utorak, 28. studenoga 2023.

Prirodoslovni muzej Rijeka u ihtiološkoj zbirci ima više od 20.000 riba

Marcelo Kovačić je djelatnik Muzeja od 1992., doktor je znanosti i muzejski savjetnik zoolog, jedan od znanstveno najcitiranijih hrvatskih zoologa, koji je opisao oko 40 novih vrsta riba iz različitih dijelova svijeta i objavio oko 140 znanstvenih članaka u koautorstvu sa znanstvenicima iz tridesetak zemalja svijeta.

Kada je opisao svoju prvu novu vrstu 2000. godine, Marcelo Kovačić je bio prvi hrvatski znanstvenik koji je opisao neku vrstu riba i kralježnjaka općenito, nakon skoro stotinu godina, jer su tijekom 20. stoljeće naši znanstvenici u najboljem slučaju opisivali podvrste, a inozemni stručnjaci su dolazili opisati nove vrste iz Hrvatske.

Iz Županije također ističu da se vrste riba često nazivaju po imenima ljudi važnih za to područje rada, no, kod rodova, zato što ih je oko desetak puta manje i što je neopisanih rodova preostalo puno manje, to je puno rjeđe.

Prirodoslovni muzej Rijeka nije veliki europski muzej i zato je posebno ponosan na svoj znanstveni utjecaj i na svoje zbirke.

Iz Muzeja ističu da u svojoj ihtiološkoj zbirci imaju više od 20.000 primjeraka riba te stotinjak tipova riba koji pripadaju 31 vrsti, od toga 16 holotipova. Tipovi su primjerci na kojima su opisane nove vrste i ono su najvrijednije što neki prirodoslovni muzej može imati, naveli su iz riječkog Prirodoslovnog muzeja.

POGLEDAJTE VIDEO: POLICAJCI NAJBOLJI U HVATANJU LAŽLJIVACA