Novorođenog unuka djed je po prvi put vidio preko prozora

Korona virus ili Covid-19 i dalje muči zemlje širom svijeta, uključujući Irsku, gdje je djed po prvi put sreo novorođenog unuka, preko prozora, piše Mirror.

Umirovljenik iz Irske, očajno viri kroz staklo prozora i gleda svog unuka, kojeg drži njegov otac. Fotografiju je na Twitteru objavila bebina teta, a iz ove fotografije može se zaključiti kako je djedovo srce slomljeno zato što ne može dodirnuti, poljubiti i zagrliti svog unuka.

- Tri generacije socijalnog distanciranja, a moj djed upoznaje unuka po prvi put - napisala je teta na Twitteru.

Thanks everyone for your lovely messages! The good news is baby Faolán is doing great and oblivious to his new fame. Also Faolán is my nephew and it is my brother Míchéal holding him. His Mammy (whose name is also Emma) took the picture. pic.twitter.com/GZskMJdwgI