Novosti o orgazmu: On treba biti cilj i nije ga loše odglumiti

Tijekom godine koja je na izmaku, nekoliko istraživanja bavilo se ženskim orgazmom, a posebno su interesantna ona koja govore o tome što rade žene koje doživljavaju češće i ugodnije vrhunce u odnosu na žene koje imaju problema s postizanjem orgazma, pa evo nekoliko informacija koje mogu pomoći da se pripremite za - ugodniju 2020. godinu. Krenimo redom:

Kretanje tijela tijekom vaginalnog odnosa vrlo je važno

U studiji objavljenoj početkom 2019. u časopisu Journal of Sex Research istraživači su obuhvatili 1239 žena, s ciljem utvrđivanja kolika je uloga izravne stimulacije klitorisa i određenih pokreta tijela koji se često javljaju tijekom vaginalnog odnosa u tome da žene dođu do vrhunca. Naime, autorice studije zanimalo je ima li istine u izvještajima koji kažu da pomažu 'okretni pokreti zdjelice i trupa naprijed-natrag' te izravnija stimulacija klitorisa.

Otkrile su da žene češće doživljavaju orgazme tijekom vaginalnog odnosa koji uključuje dodatnu stimulaciju klitorisa, bez obzira na to jesu li vrtjele zdjelicom ili ne. No, i to kretanje bilo je također povezano s većom učestalošću orgazma tijekom vaginalnog odnosa, čak i bez istodobne izravne stimulacije klitorisa.

Jedan orgazam vodi drugome

Često čujemo savjet o tome da prekomjerni pritisak da doživimo orgazam može djelovati kontraproduktivno, pa i dovesti do toga da je teže doživjeti vrhunac. Jer, ako je orgazam glavna zvijezda seksualne aktivnosti, teško ćemo se dovoljno opustiti i uživati u svemu što prethodi.

Međutim, novija istraživanja sugeriraju da zbog sklonosti žena da potcjenjuju svoje seksualno zadovoljstvo, posebno s muškim partnerom, ako ne cijeni orgazam dovoljno, to može biti loše za nju. Dvije studije, pokazale su da žene koje su prijavile da im je orgazam bio cilj prilikom seksa, češće mogu reći da su doživjele orgazam sa svojim posljednjim partnerom.

Ukratko, iako možda ne želimo da nam orgazam bude jedini cilj seksualne aktivnosti, to treba biti prioritet, jer tako raste šansa da ćete ga doživjeti.

Glumljenje orgazma uglavnom se ne isplati, ali...

U većini slučajeva, slažemo se da je glumljenje orgazma loše, jer tako i partneru ne dajemo pravu priliku da nauči što smatramo ugodnim i što pomaže da ga doživimo. Međutim, istraživači sa Sveučilišta u Teksasu nedavno su objavili rezultate istraživanja koji sugeriraju da veza između lažiranja i orgazma možda nije tako jednostavna.

Na uzorku od 998 mladih žena, autori su pitali ne samo jesu li žene lažirale orgazam, već i njihovu motivaciju za to. Otkrili su da su žene koje su navele da su jesu kako bi pojačale vlastito seksualno uzbuđenje, na kraju i više uživale u orgazmu. Suprotno tome, žene koje su prijavile lažni orgazam iz straha ili nesigurnosti pred partnerom, teže su doživjele orgazam i on je bio manje ugodan.

Drugim riječima, nemojte lagati, već radije porazgovarajte s partnerom o tome što vam paše, no ako ako uživate u malo laganja da biste pritom stvorili malo buke, samo nastavite!

Nisu svi orgazmi dobri

Nova istraživanja koja dolaze iz Sveučilišta u Michiganu sugeriraju da može doći i do negativnih iskustava orgazma. Naime, koristeći internetski uzorak od 726 sudionika različitog spola, istraživači su pitali sudionike jesu li ikada doživjeli orgazam tijekom prisilnog seksa ili kada je postojao pritisak da dožive orgazam. Prikupili su rezultate od 289 sudionika koji su opisali 'loš orgazam' i odgovorili otvoreno na pitanja. Na temelju analize, autori su zaključili da iskustva s orgazmom mogu biti i loša.

Razlozi zbog kojih su sudionici istraživanja orgazam okarakterizirali kao neugodan ili loš, bili su: to što ih je partner prisilio na neželjeni seks, orgazam koji su doživjeli kad druga strana nije htjela seks, te orgazam nakon osjećaja pritiska da ga moraju doživjeti. Sudionici orgazam u tim situacijama opisuju kao manje ugodan, a mnogi kažu da je taj orgazam negativno utjecao na njihove odnose, seksualnost, pa čak i na psihološko zdravlje.

Drugim riječima, orgazmi su ugodni samo ako su se dogodili za vrijeme sporazumnog seksa koji je oslobođen pritiska ili prisile.

Dakle, da zaključimo:

Ne postoji ni jedan 'najbolji način' da se postigne orgazam. Međutim, rezultati upućuju na to da kad žene daju prednost svome seksualnom zadovoljstvu, te koriste izravnu stimulaciju klitorisa i određene pokrete tijela tijekom penetracije, te kada zaista žele seks, to može povećati njihov kapacitet za orgazam i u konačnici smanjiti broj 'propuštenih prilika'.

