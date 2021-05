Vjerodajnica je način sigurne identifikacije da bi se moglo pristupiti sustavu e-Građani. Mnogima za to služi token koji su dobili u banci, a vezan je uz njihov račun.

No ima ih koji nemaju token iz banke pa smo istražili kako mogu koristiti sustav e-Građani.

- Građani mogu besplatno zatražiti izdavanje državnih vjerodajnica mToken značajne razine sigurnosti i ePASS niske razine sigurnosti. Zahtjev za ePASS može se Fini predati online, no zahtjev za mToken zbog sigurnosti i identifikacije može se predati samo u poslovnici - kažu u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva, koji je od Ministarstva uprave preuzeo razvitak informacijskog sustava državne uprave i sustav e-Građani.

Za mToken je pružatelj usluge Hrvatska akademska i istraživačka mreža, a za ePASS je FINA. Vjerodajnica ePASS su korisničko ime i lozinka pa ima nisku razinu sigurnosti, a mogu je dobiti stariji od 15 godina. Treba popuniti obrazac i uz predočenje osobne iskaznice predati Fini, u poslovnici ili online. Za registraciju treba imati OIB i aktivnu e-mail adresu.

Zahtjev za ePASS može se predati i preko Online sustava za predaju dokumentacije (OSPD). Preko tog sustava novu lozinku mogu zatražiti oni koji već imaju mToken, ali su zaboravili podatke za korištenje. Vjerodajnica mToken ima višu razinu sigurnosti od ePASS-a jer je to aplikacija za pametni telefon za generiranje jednokratnih lozinki. Aplikaciju e-Građani mToken treba instalirati na mobitel i otići u jednu od poslovnica FINA-e.

Vjerodajnica ePASS ima nisku razinu sigurnosti pa se njome u sustavu e-Građani ne mogu predati neki zahtjevi, npr. za dječji doplatak, što se može pomoću mTokena. No uz ePASS se može izvaditi rodni list i domovnica, pristupiti e-Dnevniku za roditelje, predati zahtjev za upis u srednju školu, dobiti uvjerenje o nekažnjavanju, prijaviti na Zavod za zapošljavanje, ali i besplatno pohađati online tečaj Srca o uporabi računala.

Jedna od najsigurnijih vjerodajnica za pristup sustavu e-Građani je elektronička osobna iskaznica koja ima čip i identifikacijske certifikate. Kako biste ih mogli koristiti, trebate imati čitač kartica, a na računalo “skinuti” program. No mnogi to nisu uspjeli pa su fizički morali obaviti to što su trebali.