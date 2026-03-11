Obavijesti

Dario iz Pule čuva magnoliju staru 60 godina: 'Uživam ispod nje kao i sin prije 30 godina'

Dario iz Pule čuva magnoliju staru 60 godina: 'Uživam ispod nje kao i sin prije 30 godina'
Obitelj Borščak ovu veličanstvenu magnoliju je dobila s kućom. Svake godine cvate da puta, a dolaze je slikati turisti, prolaznici, ali i ljudi iz drugih gradova

Okupana prvim proljetnim suncem s raskošnim, purpurno bijelim cvjetovima koji mame svakog prolaznika, u dvorištu obiteljske kuće u Puli gordo stoji 60-godišnja ljepotica - magnolija. Upravo zbog bogatih cvjetova koje nesebično daje svim znatiželjnim pogledima slučajnih prolaznika u rano proljeće, s pravom je nazivaju kraljicom proljetnog cvijeća.

