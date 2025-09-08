Obavijesti

Obitelj Kralj: Naše povrće s polja prepoznaje svaki gost

Piše Zrinka Medak Radić,
Obitelj Kralj: Naše povrće s polja prepoznaje svaki gost
Restoran Kapetanova kuća u Malom Stonu radi gotovo četiri desetljeća, a budno oko chefice Lidije Kralj pazi i na najsitnije detalje

Možda najpoznatija chefica u Hrvatskoj, Lidija Kralj, ne prestaje oduševljavati svojim jelima. Zbog nje i restorana Kapetanova kuća isplati se skrenuti s puta i "zalutati" u Mali Ston, koji goste, osim gastro ponudom, očarava i poviješću. Oduševljena je ostala i sama Lidija kad se prije 36 godina preselila u ovo maleno, ali gastronomski bogato mjesto.

