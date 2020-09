Obitelj Lukač iz Zagorja: 'Naša djeca će umjesto s mobitelom, odrasti s konjima i kozama'

Htjeli smo sakupiti sve autohtone životinjske vrste iz naše zemlje, ujedno djeci osigurati sretno djetinjstvo, kažu roditelji Nikolina i Josip koji sa svoje četvero djece drže pravi mali zoološki vrt

<p>Ne dam ti konja za PlayStation i mobitel jer konja više volim, odrješito nam je odgovorio osmogodišnji <strong>Niko Lukač</strong> dok smo se zaustavili kraj korala s dva konja tijekom razgledavanja obiteljskog Zoološkog vrta u naselju Lužan Biškupečki kraj Varaždina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj Lukač djecu odgaja bez mobitela i tableta</strong></p><p>Roditelji<strong> Nikolina</strong> (30) i <strong>Josip </strong>(35) stotinjak metara dalje spustili su kantu sa žitaricama kraj ograđenog dijela gdje su kokoši, a Niko i njegove tri mlađe sestre odmah su ručicama zagrabili žitarice i bacali ih kroz žicu. Doista dojmljiva i nesvakidašnja atmosfera da četvero male djece prijepodne provodi na otvorenom obilazeći imanje koje se prostire na osam hektara i na kojemu se nalazi stotinjak životinja domaćeg podrijetla, umjesto da sjede ispred ekrana kao većina vršnjaka i igraju igrice. Zahvaljujući ideji roditelja koji su osmislili jedinstveni projekt da njihova djeca vrijeme provode u prirodi u društvu životinja,<strong> Niko, Tena</strong> (6), <strong>Hana</strong> (4) i dvogodišnja<strong> Gita </strong>odrasti će u sasvim drugačijem okruženju.</p><p>Djeca poznaju navike životinja i nemaju straha pred njima, ali znaju koje su granice do kojih mogu ići.</p><p>- Ideja nam se rodila kad smo prije šest godina na jednom imanju u Zagorju vidjeli turiste iz Japana, koji su došli isključivo kako bi vidjeli autohtonog zagorskog purana. Rekli smo zašto mi ne bi na jednom mjestu sakupili sve autohtone životinjske vrste iz naše zemlje, ujedno djeci osigurali sretno djetinjstvo i odrastanje kakvog se sjećaju samo oni stariji, bez tehnologije u najranijoj mladosti, jer će ih ona stići i oni nju - pojašnjavaju nam Josip i Nikolina koja je u naručju držala najmlađu Gitu, jer je pomalo zazirala od posjetitelja s kamerama. Zamišljeno učinjeno. Na impresivnom imanju na kojeg s ceste prema Zagrebu 'puca' pogled na brojne korale, životinjske nastambe. Doista, ima se što za vidjeti. Od posavskog konja, hladnokrvnjaka, do magaraca, svih domaćih kokoši, ovaca, svinja, koza, krava…..</p><p>Kako se širio broj životinja to su i određene grupe, prije svega djece koja su pokazivala interes da vide domaće životinje. Stoga je otvoren pravi Zoološki vrt koji je ograđen kako životinje ne bi izlazile van.</p><p>Otvoreni su za posjete vikendom dok se tijekom tjedna može doći u organizirano razgledanje po prethodnoj najavi.</p><p>Naplaćuje se ulaz za djecu od 10 kuna, a za odrasle 15 kuna. To je tek početak jedne lijepe i po svemu rijetke priče koja za sada ne daje neki gospodarski efekt, jer se obitelj bavi pilićima. Hranu za svoju 'Zagorsku arku' kupuju na tržištu jer bi ih nabavka strojeva i mehanizacije previše koštalo. Za sada samo ulažu u svoju ideju od koje očekuju da će se jednog dana pretvoriti i u obiteljski posao. Do sada su uložili oko milijun kuna, ali im nije žao jer vide kako su njihova djeca radosna provodeći svaki dan kad je vrijeme lijepo u obilasku i hranjenju životinja.</p><p>Podijelili su posao. Josip raznosi hranu, a supruga rastače vodu kako životinje ne bi ostale žedne i one manje zajedno s djecom hrani. Kod Nike, koji je s nepunih osam godina najdulje uz životinje već se vidi kako je odrastao uz njih i poznaje navike gotovo svih životinja. Stoga smo se vratili na početak priče s pitanjem ‘zašto nam ne bi dao konja’. Kazao je kako je konj lijepa životinja na kojoj se može jahati jer je jako brz. I Teni je konj <strong>Riđan</strong> najdraža životinja.</p><p>Nikolina i Josip kažu da se radi od jutra do mraka, a tajna osmijeha, kažu, leži u tome - s kime radiš, jer im je ljepše raditi sa životinjama budući da u tom poslu ima daleko manje stresa.</p><p>Radni dan im počinje odmah nakon izlaska sunca. Otac je već obavio najveći dio posla, a za njim majka i djeca, umjesto pred TV ekrane i gledanje crtića, kreću u obilazak i pregled i napajanje životinja.</p><p>Djeca svojim ljubimcima daju 'drugi' obrok. Zasigurno je da dvogodišnja Gita točno zna tko daje mlijeko, za razliku od brojne djece iz osnovne škole za koje je krava nepoznata životinja, a za mlijeko misle da je proizvod iz - tetrapaka.</p>