Obitelj vatrogasaca iz DVD-a Medulin: Gašenje nam je u krvi

Vatrogastvo je stil života za 65-godišnjeg Miju Smuka i čak četvero članova njegove obitelji. Njih ukupno petero, zajedno s dvoje maloljetnih unuka živi za vatrogastvo. Svi su članovi DVD Medulin gdje su nas i ugostili te nam pokazali što zapravo rade.

Mijo Smuk je ljubav prema vatrogastvu stekao još u svom obiteljskom krugu od oca koji je također bio aktivan vatrogasac tridesetak godina. Osim njega, "zagrižena vatrogaskinja" je i njegova kćer Ana Edelinski (38), njezin suprug Goran Edelinski (45) te unuci Emili (12) i Antonio (17) koji žele nastaviti tu obiteljsku tradiciju.

- Dobrovoljni sam vatrogasac još od 1979. godine i to je moj život. Jako mi je drago da je dobar dio moje obitelji vezana za vatrogastvo, točnije za DVD Medulin. Imam još jednu kćer koja nije u tome. U vojsci sam bio protupožarac u JNA, kasnije sam radio u vodovodu kao dispečer, a u DVD-u sam još uvijek aktivan vatrogasac i još uvijek mogu na požarišta. Imam puno snage, volje i želje pomoći. Mi u Istri smo malo drugačije organizirani, svi smo umreženi telefonima i nema kod nas općinskih granica kao negdje drugdje. U trenutku požara idemo svi vani na gašenje. Nikada svi zajedno iz moje obitelji nismo bili na gašenju, jer unuci su još maloljetni a kćer više pomaže prilikom primjerice podjele hrane, organizacije raznih domaćih i međunarodnih natjecanja, dok je zet operativac i kao invalid Domovinskog rata koji je ranjen u kičmu, ostao je u ovom DVD-u kao operativac - ispričao je najstariji član, Mijo ne krijući ponos zbog toga što je obitelj krenula njegovim stopama.

Unuci obožavaju prati vatrogasna vozila i na taj način dati svoj doprinos vatrogastvu, a članovi DVD-a Medulin to itekako cijene. Zet Goran je aktivni član medulinskog DVD-a, a s obitelji živi u Premanturi koja spada pod medulinsku općinu.

- U vojsci sam radio prije umirovljenja. Za vrijeme rata sam u Vukovaru bio maloljetni branitelj i tada sam se zapravo prvi puta susreo s požarima. Ranjen sam u ratu davne 1991.godine u predio kičme i glave. Unatoč tome,kada sam se oporavio,još sam bio okolo po ratištima. Došao sam u Istru a od 2002.godine sam član ovog DVD-a. U Istri sam se zaljubio, oženio,dobio djecu i ostao.U DVD-u Medulin inače slikam požarišta, donosim vodu na požarišta jer zbog invaliditeta i zdravstvenog stanja ne mogu proći "liječnički", i biti aktivni vatrogasac. Ipak želim i dalje doprinositi zajednici. Predsjednik DVD-a mi je izašao u susret i nabavio laptop i fotoaparat i njime bilježim sve naše terene, susrete,natjecanja - ispričao je Goran (45).

Njegova supruga Ana uglavnom pomaže čistiti, pere vatrogasna vozila dok na požare ne ide.

- Ja sam više u sjeni i volim pomagati u pozadini. I moja djeca vole pomagati a kćer i sin žele nastaviti tatinu tradiciju - kazala je Ana.

Antonio (17) obožava vatrogastvo a kaže za sebe da je od rođenja veliki vatrogasni 'fan'.

- I ja uz tatu fotografiram, pomažem sucima prilikom natjecanja, a kad odrastem planiram ostati u DVD-u jer bih jako volio da se ta djedova tradicija nastavi i prenosi s koljena na koljeno. Ovdje mi je predivno jer sam tu stekao puno prijatelja. Za DVD me uvijek vežu sretna vremena - rekao je Antonio.

I seka Emili (12) misli slično, a u DVD-u je također od najranijih dana. Kažu članovi njezine obitelji da se vozila u vatrogasnom automobilu (koji je bio godinama stacioniran u njihovom dvorištu u Premanturi), već sa dvije godine starosti i vatrogastvo joj je u venama.

- Ponosna sam što smo svi vatrogasci i što smo najbrojnija obitelj u ovom DVD-u. Prijateljice i prijatelji me stalno pitaju kako mi se to da, a ja im kažem da volim to zajedništvo prilikom pomaganja. Kada su natjecanja, posebice međunarodna, cijele dane znam provoditi u DVD-u, ne jer moram, već zato jer želim. Pripremam tada sendviče i sokove,a kada se natjecanje završi sve opet treba dovesti u red, pa i tu uskočim. Kada odrastem želim položiti za vatrogaskinju - objasnila je djevojčica.

Mama ih podržava iako je, priznaje, to nerijetko i opasan posao.

- Ne bojim se jer se svi uvijek drže zajedno i ne odvajaju jedan od drugih. Opasno je sve u životu i ne možemo tako gledati - smatra mama.

Barem jednom tjedno ali po potrebi i češće dolaze u DVD.

- Jedna od meni težih situacija u kojoj sam se našao, iako kao fotograf, je požar kod mjesta Glavani prije nekoliko godina. Vatra nas je okružila, nagutao sam se dima i završio na kraju hitnoj. Ušli smo u kotlinu kada je gorjelo a vjetar je u jednom trenutku okrenuo smjer i ostali smo nas četvorica s kamionom, okruženi buktinjom. Ostali smo hladne glave, upalili vodu da pogasimo vatru izađemo neozlijeđeni iz požara - prisjetili su se jedne situacije Mijo i zet Goran.

Predsjednik medulinskog DVD-a, Marin Mihovilović koji je na toj poziciji već 12 godina za brojnu obitelj koja obožava vatrogastvo ima samo riječi hvale.

- Njima svaka čast na tome što vole taj posao. Mijo je moj vršnjak i još može puno dati. Goran iako invalid zna nositi vodu na požarišta i tako pomagati. A njegov fotoaparat zabilježi sve trenutke koji će ostati budućim naraštajima.Iako imamo puno obiteljskih članova,ovo je naša najbrojnija vatrogasna obitelj. Spašavamo ljude i imovinu i to nam je svima cilj. Nerijetko spašavamo mačke sa stabala,zmije,brojne ljubimce a punimo i pojila za vodu po rtu Kamenjaku, Šišanu i drugdje kada je velika suša,kako bi divlje životinje imale svježu vodu. Prilikom poplave također pomažemo - rekao je Mihovilović.

Na svaku intervenciju, kažu, najprije izlazi JVP Pula, a potom se zove i DVD za ispomoć. DVD Medulin ima ukupno 7 vozila i šezdesetak članova.

