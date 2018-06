Objavila ne baš laskajući selfie, ali za to ima jako dobar razlog

U svijetu u kojem su ljudi spremni na svakakve ludosti samo da bi snimili savršeni selfie za objavu na društvenim mrežama, iskrena fotografija Emme Carey u najmanju je ruku dirljiva i inspirativna.

Ova 25-godišnjakinja na Instagramu je objavila fotografiju u kojoj se nalazi u kupaonici. Ono što je izdvaja iz mnoštva kupaonskih selfija pred ogledalom je činjenica da je Emma pokazala kako se pomokrila u hlače. I samim time odlučila poslati priličnu snažnu poruku.

Mlada Australka stradala je 2013. godine u jezivoj padobranskoj nesreći, a kao jedna od posljedica nesreće je inkontinencija. Emma se toga više ne srami, upravo suprotno, oko svojeg problema postala je sasvim otvorena.

- Ja ovako izgledam baš svaki dan. Nekoliko puta dnevno. Samim time što mogu hodati, ljudi misle da sam se potpuno oporavila od ozljede kralježnice. No to i nije baš tako. Nesreća je ostavila trajne posljedice, a jedna od tih posljedica je to što sam potpuno inkontinentna i ne mogu kontrolirati ni mjehur niti crijeva.

- Moj mjehur može zadržati 100 ml prije nego što počnem curiti. To je pola čaše tekućine, što znači da se svako malo upiškim - istaknula je u intervjuu za Mamamia.

'Ne namjeravam živjeti depresivan život'

Emma i njezin instruktor pali su iz helikoptera, s visine od oko četiri metra. Emma je pala na trbuh, a njezin se padobran nije pravilno otvorio. U padu je slomila kralježnicu. Iako su joj rekli da više nikad neće moći hodati, nakon operacija i nekoliko godina rehabilitacije i fizikalne terapije, Emma sada može samostalno hodati.

- Nekada mi je bilo jako neugodno zbog toga i pokušavala sam to sakriti. Nisam izlazila iz kuće jer sam se bojala da će ljudi saznati. Nisam nikome govorila zašto stalno moram biti u blizini toaleta. Nisam htjela da itko vidi moje katetere ili uloške. Čuvati tajnu je bilo toliko iscrpljujuće, pa zato nisam nikoga ni puštala blizu, napisala je u postu.

Emma Carey, survivor of a skydiving accident, opens up about her injuries https://t.co/5hmDQG81kg — Journal Post (@TheJournalPost) June 4, 2018

- Odjednom mi je sinulo - preživjela sam vražju padobransku nesreću. Ne znam ni kako ni zašto, ali jednostavno sam shvatila da ne želim živjeti depresivan život. Dugujem samoj sebi više od toga - istaknula je Emma.

- Pet godina kasnije, mislim da nemam ni jednog prijatelja koji me nije vidio da piškim. Ljudima ispričam o svojoj inkontinenciji doslovno deset minuta nakon što ih upoznam. I sada, bez imalo razmišljanja, objavljujem fotografiju na kojoj sam se popiškila u hlače tako da je može vidjeti 100.000 ljudi - zaključila je.