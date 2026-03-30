Stručnjaci: Ovo su namirnice i odjeća koje izazivaju refluks

Refluks se često povezuje s preobilnim, začinjenim ili masnim obrocima, a poznati su i drugi čimbenici koji ga uzrokuju poput pretilosti, trudnoće i pušenja. No, liječnici i dijetetičari rekli su za Daily Mail da uzroci nisu uvijek tako jednostavni, ističući naizgled bezopasnu hranu, zdrave navike i lijekove bez recepta kao potencijalne okidače
Okidači refluksa kiseline vrlo su individualni. Ono što uzrokuje problem kod jedne osobe ne mora ga uzrokovati kod druge, čak i kada su obje sklone ovom stanju. Liječnici su zato naveli i neke neočekivane krivce.
1. Paprena metvica: Menta se često smatra umirujućom za probavu, ali nije preporučljiva ako patite od refluksa kiseline ili žgaravice. Iako mentol u paprenoj metvici opušta mišiće probavnog trakta i pomaže kod nadutosti, upravo to opuštanje može izazvati povratne efekte kod osoba s refluksom jer opušta donji ezofagealni sfinkter.
2. Fermentirano povrće: Dobro je poznata činjenica da začinjena ili kisela hrana može uzrokovati refluks. Oni ne samo da iritiraju želudac, već zapravo opuštaju donji ezofagealni sfinkter kako bi omogućili izlazak kiseline iz želuca. Preljevi za salatu od vinaigrettea i kombuche mogu opustiti donji ezofagealni sfinkter. Zanimljivo je da i drugi ljudi mogu piti jabučni ocat i osjetiti olakšanje od refluksa kiseline, što je još jedan primjer kako je refluks vrlo individualan.
3. Proteinski prah: Proteini baš poput zobenih pahuljica usporavaju probavu, ali Stephenson je upozorila da se ne pretjeruje, posebno s lakim izvorima poput prašaka. Ovo usporavanje probave također može doprinijeti pritisku u probavnom traktu, što može gurnuti kiselinu u jednjak.
4. Intenzivna tjelovježba: Ovo može biti problem, posebno odmah nakon jela. Iako je tjelovježba ključna za zdravlje, intenzivni treninzi zapravo mogu povećati i želučanu kiselinu. Vježbe koje povećavaju tlak u trbuhu ili uključuju ponovljeno savijanje mogu pogoršati refluks primjerice teško dizanje, posebno sa zadržavanjem daha. Trčanje, trbušnjaci i plankovi također mogu pomicati sadržaj želuca prema gore jer mogu smanjiti protok krvi u crijeva, što dodatno usporava probavu i uzrokuje nakupljanje želučane kiseline.
5. Lijekovi i dodaci prehrani bez recepta: Nesteroidni protuupalni lijekovi poput ibuprofena, naproksena i aspirina blokiraju enzime koji proizvode kemikalije koje uzrokuju upalu, zvane prostaglandini, djelujući na smanjenje boli, vrućice i upale. No, oni su također jedni od najgorih krivaca koji doprinose refluksu. Inhibiranje tih enzima smanjuje proizvodnju sluzi koja štiti sluznicu želuca. Ako tableta zastane u grlu to može iritirati sluznicu jednjaka pa ih uvijek uzimajte s punom čašom vode i malo hrane.
6. Preuska odjeća: Refluks kiseline nije samo stvar onoga što unosite u svoje tijelo. Liječnici su istaknuli usku odjeću kao neprepoznatog krivca za ovo stanje. Uska odjeća, posebno oko struka, povećava pritisak na trbuh, što uzrokuje potiskivanje kiseline prema gore.
7. Ležanje: Iako većina voli prileći nakon obilng obroka, to je najgore što možete učiniti jer se na taj način želučana kiselina kreće prema gore. Podizanje uzglavlja kreveta također može smanjiti noćne simptome. Pogrbljenost nakon obroka također pogoršava ovaj učinak, dodao je, rekavši da uspravno sjedenje može pomoći u sprječavanju nakupljanja želučane kiseline ili njenog probijanja do jednjaka.
8. Žvakaće gume: Žvakanje žvakaće povećava gutanje zraka pa unutar dva do tri sata nakon jela može pogoršati simptome reflluksa.
