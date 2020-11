Psi slu\u0161aju, naginju glavu i ma\u0161u repom, a neki u znak odobravanja \u010dak i laju.

<p>Ove godine izašao je novi božićni hit, no samo za pse. I to one koji znaju engleski. Tails.com je tvrtka koja se bavi proizvodnjom hrane za pse. Objavili su pop pjesmu koju su skladali isključivo za pse i nazvali je Raise the Woof, piše <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/first-pop-song-for-dogs-released">FOXNews</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ljubomorni pas ne želi da vlasnik mazi plišanca</p><p>U objavi navode kako je su pjesmu bazirali na zvukovima u kojima psi uživaju, a to uključuje igračke, zviždaljke, lavež i nekoliko fraza poput: sjedi, dobra curica, dobar dečko, poslastica i večera.</p><p>Tails.com navodi kako je Raise the Woof prva pop pjesma napisana za pse, a u najavi kažu kako je od milja zovu waggae, što je kovanica nastala od riječi reggae te wag tails što na engleskom znači mahanje repom.</p><p>Kako bi pronašli najbolju mješavinu tonova, producenti su više od 500 zvukova puštali skupini od 25 pasa. Objedinio ih je Abbey Road Studios u Londonu.</p><p>POSLUŠAJTE PJESMU:</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Čini se da je pjesma već popularna među psima jer vlasnici objavljuju snimke svojih ljubimaca i njihovu reakciju na zvukove.</p><p>Psi slušaju, naginju glavu i mašu repom, a neki u znak odobravanja čak i laju.</p><p>Slična iskustva imali su i drugi vlasnici pasa koji su reakcije svojih ljubimaca podijelili na društvenim mrežama. Pjesmu Raise the Woof besplatno možete skinuti sa Spotifya, Vimea, YouTubea i Apple Musica.</p><p>Ipak, priča ima i humanitarnu dimenziju jer uz besplatnu pjesmu dostupnu svima, Tails.com prodaju ograničeno izdanje 500 vinilnih ploča za 10 funti što je oko 85 kuna kako bi prikupili novac za grupu Dudes and Dogs sa sjedištem u Bristolu u Engleskoj. Riječ je o organizaciji koja podržava mentalno zdravlje muškaraca.</p>