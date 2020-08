Oblik palca otkriva kakvi ste u vezi - romantični, distancirani...

Palac može izgledati na tri načina, ovisno o dužinama prve i druge polovice. Također, o ljubavi je moguće svašta saznati i po tome kako se linije srca spajaju na dlanovima

<p>Ljudi od davnina osjete uzbuđenje na sami spomen čitanja iz dlana. U ovom slučaju radi se o tome kakav palac na rukama imate, jer upravo to navodno otkriva kakvi ste u ljubavnim vezama -<strong> </strong>jeste li romantičar koji partnera stavlja na prvo mjesto ili ste pomalo distancirani i suzdržani.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (pozicija spavanja dosta govori o vašoj vezi):</p><p><strong>Palac može izgledati na tri načina, ovisno o dužinama prve (gornje) i druge polovice:</strong></p><h2>Prva polovica palca je duža od druge</h2><p>Vi ste vrlo vjerni i izuzetno strastveni. Kada ste zaljubite, znate postati pomalo opsjednuti tom osobom. Tada nije nimalo neobično da zanemarite svoj dosadašnji život, na primjer, studij, karijeru...</p><p>Vi jednostavno poludite za svojim partnerom i jako se uzrujate ako vam ne odgovori na poziv ili SMS. Međutim, bilo bi dobro da malo smirite strasti jer bi svojim ponašanjem partnera mogli prestrašiti i otjerati od sebe.</p><h2>Prvi i drugi dio palca su jednaki</h2><p>Za vas se može reći kako ste dobri u planiranju i imate specifičan pristup koji vam olakšava put prema postizanju ciljeva. Bez obzira kakva je situacija, vi znate kako ostati mirni i hladne glave. Jednaki ste i u ljubavnoj vezi.</p><p>Vrlo ste objektivni u prosudbi partnerovih osjećaja. Vi zbog emocija nećete izgubiti glavu i zanemariti svoj život. Taj vaš karakter uzrokuje da sporije napredujete u ljubavnoj vezi što na kraju može dovesti do složenog odnosa. </p><h2>Prva polovica je kraća od druge</h2><p>Vi ste iskrena i pouzdana osoba, i imate jako dobru moć zapažanja. Prije nego poduzmete bilo kakvu akciju, vi ćete najprije dobro sve promotriti i razmisliti o svemu, vi ne srljate u ništa. To se, naravno, odražava i na vaš ljubavni život. Kada se zaljubite, obično obuzdavate svoje osjećaje, otkriva <a href="http://mysticalraven.com/health/8039/the-length-of-your-thumb-reveals-how-you-behave-in-love-relationships">Mystical Raven</a>.</p><p><strong>Pogledajte na što obratiti pažnju i u videu:</strong></p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><h2>A, što vam linija ljubavi pokazuje?</h2><p>Linije ljubavi na dlanovima (zovu ih i linijama srca) otkrit će vam kakva vas budućnost čeka u ljubavi. Spojite dlanove i pogledajte kako se spajaju - postoje tri načina.</p><h2>Linija srca razlikuje se od čovjeka do čovjeka</h2><p>Prednost kod čitanja iz dlana daje se onoj na desnoj ruci. Ako je isprekidana, tada se radi o pojedincu rastrganom između neovisnosti i ozbiljnog ljubavnog odnosa. Ako se njoj nalaze manje linije koje se granaju prema gore, to otkriva osobu sklonu flertu.</p><p>Ukoliko se te linije granaju prema dolje, tada se radi o čovjeku čije emocije su povrijeđene i zbog toga više nema povjerenja u druge.<strong> </strong>Isprekidana linija srca pokazuje kako je nekome slomljeno srce.</p><p>Neke ljubavne linije su dobro izražene, druge se jedva vide i upravo te slabije označavaju emocionalnu nestabilnost. Tamne mrlje na liniji srca otkrivaju sjetnog čovjeka.</p><p>Uz to, linija srca može biti dulja ili kraća. Vrlo romantičnim ljudima linija završava između kažiprsta i srednjeg prsta, a ako završava ispod srednjeg prsta, tada je osoba sklona držanju emocija u sebi.</p>