Renovacija kuće u Zemuniku

'Obnovili smo kuću po svojoj mjeri. Spoj maslinaste boje i starinskog šarma je naš potpis'

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 3 min
'Obnovili smo kuću po svojoj mjeri. Spoj maslinaste boje i starinskog šarma je naš potpis'
Foto: Canva/Pixsell

Iz potpunog rohbaua u zadarskom zaleđu niknuo je topli obiteljski dom Elizabete i njezina supruga. Uštedjeli su novac, a preuredili su sve uz pomoć YouTubea i oca iz Hercegovine

Influencerica Elizabeta, poznatija kao Just Elizabeta, koju na Instagramu prati više od 40 tisuća ljudi, nedavno je sa svojim partnerom Velimirom i dvoje djece odlučila napraviti veliki životni zaokret - napustiti gradski podstanarski život i preseliti se na selo. Danas žive u Zemuniku pokraj Zadra, u kući koju su kupili i gotovo potpuno sami renovirali vlastitim rukama.

Elizabeta je kuću pronašla potpuno slučajno - na oglasniku. Kuća je bila nedovršena pa su je gotovo potpuno sami uredili.

- Kad smo kupili kuću, zidovi su bili ugrubo pregletani, na podovima nije bilo ni pločica ni laminata, jedino su bile pločice u kupaonici - govori nam i dodaje da je u kući Velimir sve sam radio osim struje - koju je postavljao jedan odličan majstor Marijo.

- Jako sam ponosna jer je Velimir štemao, gletao zidove, žbukao, postavljao pločice i u kuhinji, stavljao laminat, impregnaciju... U kuću je dolazio prije posla kad bi radio popodne ili poslije posla kad bi radio ujutro. Dnevno je tu provodio po nekoliko sati, a napravio je čudo u ovako kratkom vremenu. Velimirov brat Toni nam je pomogao s farbanjem kuće, ali to je više manje to. Ja sam svu stolariju, i prozor i vrata i štokove, farbala zelenom bojom, da je samo malo osvježimo i da nije u smeđoj boji - priča Elizabeta.

Jako puno novca uštedjeli su jer nisu plaćali majstore za sve ove stvari koje su sami radili. Velimir je naučio sve potrebne radove uz pomoć videa na YouTubeu i savjete oca Ivice, koji je inače majstor u građevini, ali nije blizu, već u Hercegovini, iako se zapravo s tim grubim majstorskim radovima nikad nije susretao.

ODUZIMAJU DAH FOTO Oduševit će vas! Luksuzne vile koje brat i sestra Visković projektiraju na hrvatskoj obali
FOTO Oduševit će vas! Luksuzne vile koje brat i sestra Visković projektiraju na hrvatskoj obali

Ugledavši kućicu okruženu maslinama, Elizabeta je poželjela da joj kuća bude uređena u nekom starinskom, odnosno mediteranskom stilu i da prevladava - zelena boja.

- Tako kako sam zamislila na kraju je ispalo, uklopila sam zelene nijanse namještaja s bojom drveta i mislim da se odlično sve slaže - kaže i dodaje kako je posebno ponosna na zelenu kuhinju iz Ikee koju je dugo željela.

- Prije nekoliko godina sam na Pinterestu vidjela zelenu kuhinju i zaljubila se u nju. Rekla sam si da, ako ikad budem imala nešto svoje, želim upravo takvu kuhinju. Kad smo je uređivali, nisam htjela viseće elemente, imam osjećaj da samo u njih 'trpamo' i što nam treba i što nam ne treba. Ovako je nekako prozračnije. Rekla sam onda da ćemo staviti samo police za sitnice, a u donjem dijelu neka budu stvari koje svakodnevno koristimo. Nekome se to možda ne sviđa, meni je, iskreno, odlično ispalo - govori ova rođena Zagrepčanka.

Retro detalje je slučajno pronašla. Nije ni znala da postoje retro pećnica i napa, koje su se također odlično uklopile, i bolje od očekivanja.

S vremenom planiraju proširivati kuću i dodati još dvije spavaće sobe te proširiti dnevni boravak i kuhinju.

- Zasad nam se nigdje ne žuri. Zato još nismo stavljali ni fasadu. Uređivat ćemo i staru kamenu kuću koja se nalazi na terenu pored ove naše, također sami, i od nje napraviti za početak gostinjsku kuću. Kad nam netko dolazi u posjet, da može imati svoj mir - zaključuje Elizabeta. 

Komentari 0
Dr. Milinović o baki Ani kojoj je izvadio tumor od 36,5 kg: 'Ovo joj je bila zadnja šansa za život'
UKLONILI GRDOSIJU

Dr. Milinović o baki Ani kojoj je izvadio tumor od 36,5 kg: 'Ovo joj je bila zadnja šansa za život'

Bivši ministar zdravstva i gradonačelnik Gospića, ginekolog, mr. Darko Milinović, bio je voditelj tima koji je operirao 81-godišnju pacijenticu izvadivši 36,5 kilograma težak tumor
FOTO Ovo je 10 cipela koje muškarci vole kod žena i 10 koje su im ekstremno odbojne
KOJE NOSITE ČEŠĆE?

FOTO Ovo je 10 cipela koje muškarci vole kod žena i 10 koje su im ekstremno odbojne

Muškarci često primjećuju detalje koje možda i sami ne očekujemo - od oblika pete do materijala i boje. Odabir prave obuće može podići outfit na novu razinu, dok pogrešan stil može učiniti da kombinacija izgleda nepromišljeno
Dnevni horoskop za srijedu 18. ožujka: Bik uživa u osvajanju, Vagama je nužno opuštanje
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 18. ožujka: Bik uživa u osvajanju, Vagama je nužno opuštanje

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 18. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

