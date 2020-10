-\u00a0Ne osje\u0107am se druga\u010dije prema sebi, to je samo odje\u0107a.\u00a0Kad nosim \u0161tikle, osje\u0107am se vi\u0161im, ali iz nekog razloga i sna\u017enijim. Sve u svemu, samopouzdanje da nosim ovu odje\u0107u tako\u0111er mi je dalo samopouzdanje i snagu da se nosim sa svim svojim pritiscima na poslu - ka\u017ee Mark koji \u0161tikle najvi\u0161e kupuje preko interneta kako bi ih mogao isprobati kod ku\u0107e.

-\u00a0Na ovaj na\u010din mogu imati malo vremena za njih i isprobati ih.\u00a0Va\u017eno mi je da prona\u0111em udobne \u0161tikle, ali isto tako mi je va\u017ean i stil - objasnio je Mark.

Otkrio je i svoj najdra\u017ei stil odijevanja.

-\u00a0Nosim uglavnom suknje\u00a0i \u0161tikle. Ne nosim haljine jer to nije ba\u0161 moj stil.\u00a0Preferiram\u00a0suknje do\u00a0koljena . Moja prosje\u010dna visina pete \u00a0je oko 10 cm - ka\u017ee.

Tako\u0111er je opisao i kako drugi ljudi reagiraju na njegov izgled. Rekao je kako mu \u017eene,\u00a0obi\u010dno oko 30 do 40 godina, daju komplimente, a mu\u0161karci komentiraju ili postavljaju pitanja.

-\u00a0Uzmite osobu sa svijetlo zelenom kosom. Zelena kosa nije normalna. Kad vidite tu osobu, um vam govori da je to osoba sa zelenom kosom i pomislite u sebi\u00a0to je \u010dudno ili zanimljivo, a onda se vratite na ono \u0161to ste radili\u00a0ne razmi\u0161ljate\u00a0vi\u0161e o tome. Vjerujem da se ovo isto doga\u0111a i kada mene vide u suknji i \u0161tiklama - zaklju\u010dio je Mark, a pi\u0161e Bored Panda.

\u00a0

'Obožavam suknje i štikle, a kći i žena me savjetuju oko mode'

Većina vjeruje da odjeća ima 'spol' pa se tako ona dijeli na mušku i žensku. Međutim, postoje ljudi koji nose sve što žele, izražavaju se slobodno i ruše rodne stereotipe. Poput ovog inspirativnog čovjeka

<p> Mark Bryan je Amerikanac, ali trenutno živi u Njemačkoj gdje radi kao robotski inženjer. Živi svoj život kao i svaka druga osoba, osim što svakodnevno izaziva rodne stereotipe. Gotovo uvijek nosi suknju i štikle dok ide na posao, u grad, pa čak i kod kuće.</p><p>- Odijevam se ovako jer mogu. Samo da bih bio drugačiji. Oduvijek sam se divio ženama koje su nosile uske suknje i štikle. Ne u seksualnom smislu, već zbog moći koju su predstavili. Za mene odjeća nema spola. Više volim suknje nego haljine. Preferiram 'muški' izgled iznad struka i neutralni ispod struka - rekao je Mark.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Mark je u sretnom braku već 11 godina i punu podršku dobiva od supruge i obitelji.</p><p>- Moja supruga mi često savjetuje što bih trebao odjenuti, a kći mi želi ponekad posuditi svoje štikle - dodao je Mark koji se osjeća drugačije dok nosi štikle.</p><p>- Ne osjećam se drugačije prema sebi, to je samo odjeća. Kad nosim štikle, osjećam se višim, ali iz nekog razloga i snažnijim. Sve u svemu, samopouzdanje da nosim ovu odjeću također mi je dalo samopouzdanje i snagu da se nosim sa svim svojim pritiscima na poslu - kaže Mark koji štikle najviše kupuje preko interneta kako bi ih mogao isprobati kod kuće.</p><p>- Na ovaj način mogu imati malo vremena za njih i isprobati ih. Važno mi je da pronađem udobne štikle, ali isto tako mi je važan i stil - objasnio je Mark.</p><p>Otkrio je i svoj najdraži stil odijevanja.</p><p>- Nosim uglavnom suknje i štikle. Ne nosim haljine jer to nije baš moj stil. Preferiram suknje do koljena . Moja prosječna visina pete je oko 10 cm - kaže.</p><p>Također je opisao i kako drugi ljudi reagiraju na njegov izgled. Rekao je kako mu žene, obično oko 30 do 40 godina, daju komplimente, a muškarci komentiraju ili postavljaju pitanja.</p><p>- Uzmite osobu sa svijetlo zelenom kosom. Zelena kosa nije normalna. Kad vidite tu osobu, um vam govori da je to osoba sa zelenom kosom i pomislite u sebi to je čudno ili zanimljivo, a onda se vratite na ono što ste radili ne razmišljate više o tome. Vjerujem da se ovo isto događa i kada mene vide u suknji i štiklama - zaključio je Mark, a piše<a href="https://www.boredpanda.com/confident-man-wears-heels-skirt-markbryan911/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic"> Bored Panda</a>.</p><p> </p>