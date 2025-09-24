Obrijao je svoju gustu bradu i šokirao suprugu: 'Pa ružan si'

Već osam godina nosi gustu bradu.

Stoga ne čudi što je Patova odluka da obrije lice šokirala ljude. I nije samo internet ostao bez riječi zbog transformacije – i njegova supruga i kći također su ostale zatečene.

Pat je na svom TikTok profilu podijelio video prije i poslije preobrazbe, uz komentar: "Nisam vidio svoje lice osam godina. Nadam se da ovo nije pogreška!"

Zatim je pokazao kako izgleda bez brade, a potom snimio reakcije svoje obitelji. Njegova malena kći ostala je potpuno šokirana, ispustila je vrisak i pobjegla u suprotnom smjeru.

Zatim je otišao u garažu pokazati se supruzi, koja je odmah rekla:

- Razvodim se od tebe. Grozan si - rekla je.

- Zašto bi to napravio? O Bože, izgledaš ružno. Kada se Pat približio supruzi, nije uspjela sakriti svoje prave osjećaje, samo je nezadovoljno frknula.

- Zašto? - pitao je kroz smijeh. - To je moje lice!

- Znam - supruga je uzdahnula i otišla.

Ljudi su brzo počeli komentirati video, a jedan je napisao da je Pat „od Vikinga postao zubar“, dok je drugi rekao da sada izgleda „kao Phil Collins“ bez brade.

„Nadam se da se supruga šalila!“ napisao je netko.

„Da mi partner kaže da mi je pravo lice ružno, bila bih slomljena,“ dodala je druga osoba.

„Iskreno, to je jako tužno… Bila bih povrijeđena da moj muž pogleda moje lice i tako reagira,“ komentirala je još jedna osoba.

No, bilo je i onih koji su branili suprugu zbog reakcije na njegov novi izgled.

„Kao supruga – osjećam se potpuno shvaćeno,“ našalila se jedna korisnica.

„Neizgovoreno pravilo – brada ostaje!“

„Lmaooo imam POTPUNO istu reakciju kad se moj muž obrije,“ dodala je druga.

„Moram se složiti s tvojom suprugom, sori,“ nasmijala se treća.

„Ali zgodan si i s i bez brade.“

„Moj muž je to napravio tijekom pandemije i smijala sam se doslovno dva tjedna dok mu nije opet počela rasti,“ napisala je žena.

„Izgledao je kao moja teta!“

Ipak, bilo je i onih koji su smatrali da Pat izgleda bolje bez brade.

„Izgledaš super! I deset godina mlađe!!“ napisao je netko.

„Ne mogu biti jedina kojoj se više sviđa bez brade?“ dodala je druga osoba.

„Mislim da je obrijani izgled puno bolji od bradatog,“ složio se treći.

„Izgledaš odlično! Po mom mišljenju, to je čišći, zreliji izgled,“ zaključio je netko.