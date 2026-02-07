Obavijesti

Intervju s Barbarom Udovičić PLUS+

Psihologinja iz Rijeke je hit na internetu: 'Dobivam stotine poruke iz cijelog svijeta'

Piše Meri Tomljanović,
Riječanka koja je u nekoliko dana na društvenim mrežama sakupila više od 12,5 milijuna pregleda preko videa ne nudi rješenja, a ljudi je svejedno obožavaju

U samo nekoliko dana na društvenim mrežama dogodilo se nešto što se rijetko viđa. Bez strategije, produkcije i bez kampanje, kratki videozapisi snimani iz radne sobe u Rijeci dosegnuli su više od 13 milijuna pregleda i okupili publiku koja se ne ponaša kao publika nego kao zajednica. U tim videima nema savjeta, "koraka" niti obećanja. Govori se o životu onakvom kakav jest: o bolesti, posvojenju, razvodu, majčinstvu, strahovima, umoru i malim, tihim trenucima koje svi prepoznajemo, ali rijetko izgovaramo naglas.

