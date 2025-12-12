Obrtnici će dijeliti pšenicu na blagdan Svete Lucije u Ilici 49

Obrtnička komora Zagreb i ove godine organizira tradicionalnu podjelu pšenice, običaj kojim zagrebački obrtnici i kolege iz Zagrebačke županije obilježavaju blagdan Svete Lucije - dan koji u hrvatskoj tradiciji označava početak blagdanskog razdoblja i nosi prepoznatljiv običaj sijanja božićne pšenice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Savjeti za uzgoj što bujnije pšenice za blagdane | Video: 24sata/Video

Ovaj simbol nade, novog života i dobrog početka duboko je ukorijenjen u hrvatskim adventskim običajima, a sve veći broj građana rado mu se vraća svake godine. Stoga Obrtnička komora poziva sve zainteresirane da im se pridruže na ovom posebnom događaju.

Foto: OKZ

Tradicionalna podjela pšenice održat će se 13. prosinca, od 12 do 13 sati, na lokaciji Obrtničkog adventa – u pasažu Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49 u Zagrebu.

Foto: OKZ

Posjetitelji će moći preuzeti svoju pšenicu, porazgovarati s obrtnicima i osjetiti dio bogatog programa Obrtničkog adventa, koji ove godine spaja tradicionalne običaje, obrtničke vještine i prepoznatljiv zagrebački blagdanski duh.

Organizatori poručuju kako je ovaj događaj ne samo čuvanje kulturne baštine, već i prilika za okupljanje, druženje i slavljenje vrijednosti koje obilježavaju prosinac - topline, zajedništva i darivanja.