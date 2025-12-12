U Zagrebu će 13. prosinca biti tradicionalna podjela pšenice, simbola nade i novog početka. Obrtnici pozivaju sve da dođu na druženje i osjete zagrebački blagdanski duh
Obrtnici će dijeliti pšenicu na blagdan Svete Lucije u Ilici 49
Obrtnička komora Zagreb i ove godine organizira tradicionalnu podjelu pšenice, običaj kojim zagrebački obrtnici i kolege iz Zagrebačke županije obilježavaju blagdan Svete Lucije - dan koji u hrvatskoj tradiciji označava početak blagdanskog razdoblja i nosi prepoznatljiv običaj sijanja božićne pšenice.
Ovaj simbol nade, novog života i dobrog početka duboko je ukorijenjen u hrvatskim adventskim običajima, a sve veći broj građana rado mu se vraća svake godine. Stoga Obrtnička komora poziva sve zainteresirane da im se pridruže na ovom posebnom događaju.
Tradicionalna podjela pšenice održat će se 13. prosinca, od 12 do 13 sati, na lokaciji Obrtničkog adventa – u pasažu Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49 u Zagrebu.
Posjetitelji će moći preuzeti svoju pšenicu, porazgovarati s obrtnicima i osjetiti dio bogatog programa Obrtničkog adventa, koji ove godine spaja tradicionalne običaje, obrtničke vještine i prepoznatljiv zagrebački blagdanski duh.
Organizatori poručuju kako je ovaj događaj ne samo čuvanje kulturne baštine, već i prilika za okupljanje, druženje i slavljenje vrijednosti koje obilježavaju prosinac - topline, zajedništva i darivanja.
