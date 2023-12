Obukla je grudnjak s lažnim bradavicama i prošetala: 'Dečki su mi gurali brojeve mobitela'

Kim Kardashian je navikla izazivati kontroverze svojim odjevnim kombinacijama, ali njezin novi grudnjak s umjetnim bradavicama izaziva veliku pažnju. Autorica Georgette Culley (36) iz Bristola odlučila je testirati kontroverzni grudnjak.

Neke su žene oduševljene grudnjakom, dok su ga druge osudile jer smatraju da žene svodi na 'hodajuće seks lutke'. No, Georgette je htjela vidjeti kako se osjeća neslavna osoba noseći ovaj komad odjeće.

- Vrijeme je ručka u Londonu, a ja izlazim na Liverpool Street i zaustavljam prolaznike da ih pitam što misle o mojoj novostečenoj imovini. Push-up grudnjak mi je trenutno dao grudi i moje bradavice izgledaju tvrdo. Grudi mi izgledaju poput pravih posebno onima koji nisu upoznati s ovim novim modelom, a obožavatelji ovog grudnjaka možda već znaju moju tajnu. Uostalom, Kim i njezin grudnjak zajedno imaju preko 370 milijuna pratitelja na internetu, a njezin promo video postao je viralan. Morali biste živjeti ispod stijene da ste to propustili - ističe ona.

Pažljivo je prolazila kroz gužvu u vrijeme ručka u novom grudnjaku, kako bi promatrala reakcije. Nedugo zatim počinje dobivati zvižduke.

- Izgleda da ti je malo hladno ljubavi, trebaš li da te ugrijem - pitao ju je prolaznik.

Iza ugla je naišla i na skupinu građevinara koji su uživali u pogledu.

- Zamolim jednoga da ljubazno odloži svoj alat, i dođe da razgovara sa mnom. Pitam ga je li čuo za novi grudnjak. 'Ja nisam, ali moja gospođa jest', smije se. 'Ipak, na tebi izgleda prekrasno' kaže mi, i priča kako su njegovi prijatelji uočili moje grudi na kilometar udaljenosti - kaže Culley.

Potom nailazi na Alexa (32), investicijskog bankara iz Londona.

- Iskreno rečeno, mogao bih ih gledati cijeli dan, ali pokušavam iskazati poštovanje - kaže joj Alex.

Unatoč tome, Alex priznaje da on ne bi kupio ovaj grudnjak svojoj djevojci te pita autoricu je li možda slobodna.

- Razmijenili smo brojeve i pitam se bi li Kimin grudnjak za bradavice mogao biti tajno oružje za slobodne žene. Zaboravite Tinder, samo navalite na ovo. Dok nastavljam hodati Londonom, dobivam zvučne signale, poglede i zvižduke, ali i nekoliko neodobravajućih pogleda od žena. Iako sam očekivala dosta muške pažnje, ipak sam iznenađena koliko je dobivam. U roku od nekoliko sati pet muškaraca dalo mi je svoje brojeve. Ovaj grudnjak nije dizajniran za one koji se žele 'stopiti s pozadinom' - naglašava Culley.

Muškarci smatraju da su uspravne bradavice seksepilnije, pokazuje istraživanje. Možda zato što ih tjera da razmišljaju o seksu, budući da se bradavice povećaju kod žena kad su uzbuđene. Naravno, postoji i mnogo drugih razloga zašto ženske bradavice reagiraju - hladno vrijeme, trudnoća, menopauza, promjena hormona - samo su neki, donosi The Sun.

- Sada razgovaram s drugim bankarom, Hassanom, koji je tiho uživao u cigareti prije nego što sam ga prekinula. Rekao mi je da mi grudi izgledaju prirodno. Unatoč tome što mu se svidio cjelokupni izgled, priznaje da bi bio itekako razočaran da žena s kojom izlazi skine grudnjak i vidi da to nije ono što se reklamira. Priznaje mi i da ne voli podstavljene grudnjake, već više voli prirodne djevojke - ispričala je Culley.

Hassan misli da je grudnjak lažna reklama, ali bi ga kupio svojoj djevojci da ga ona želi.

- Žene su te koje me najviše iznenađuju. Dok hodam ulicama Londona, zapanjena sam koliko me njih zaustavlja da komentiraju moje grudi. Govore mi da su fantastične, a kad im priznam da nisu prave, kažu da će kupiti grudnjak - priča Georgette.

Grupa studentica iz Kalifornije smijala se dok im je Culley pokazivala grudnjak. Pitala ih je bi li one nabavile jedan, na što su odgovorile kako su presiromašne za isti, ali i da si mogu priuštiti jedan ne bi ga kupile. No, djevojke su svakako impresionirane besprijekornim dizajnom.

U blizini nailazi na slatki umirovljenički par kako sjedi na klupi. 'Nosila bih ga da sam mlađa', kaže Clare koja priznaje da su se nosile i mokre majice u 60-ima, i da ovaj model nije ništa novo.

- No njezin mi je partner rekao da se zbog grudnjaka osjeća pomalo neugodno i kaže da bi krenuo u drugom smjeru da vidi ženu koja ga nosi te dodaje kako je ne bi želio prestrašiti - priča Culley.

Postaje hladno pa Georgette odlazi u kafić kavu po topli napitak da se ugrije.

- Tamo upoznajem Morgan (25), koja radi u digitalnom marketingu. Kaže mi kako je grudnjak bio na svim njezinim društvenim mrežama i kako je njezina prva pomisao bila da je to zapravo povratak u 90-e, početak 2000-ih kada su bradavice koje se naziru kroz majice bile 'in'. Ona nije nimalo iznenađena da je Kim Kardashian to prezentirala, ali da je to svakako vrlo zanimljiv izbor odjeće. Kaže i kako ne bi nosila isti, osim ako bi se htjela osjećati malo seksi, pa bi ga mogla odjenuti u noćnom izlasku - prepričava Culley.

Morgan također misli kako grudnjak ne izgleda previše lažno i u kombinaciji s pravom vrstom odjeće čak joj izgleda dobro.

- Ne trebamo se bojati bradavica niti ih se sramiti što ih imamo. Da nema predrasuda, svi bi bili mnogo sretniji noseći ono što žele - istaknula je Morgan.

Kako se dan bliži kraju, Georgette skida grudnjak.

- Ako poželim pojačanje, na više načina, definitivno bih ga opet stavila. Kim Kardashian ima misiju da oslobodi bradavice, a ja sam tu za to - zaključuje Culley.