Ocat za čišćenje i bijeli ocat - evo zašto je dobro znati razliku

Ocat je jedan od najpopularnijih proizvoda za čišćenje u kućanstvu. Koristi se za pranje prozora, temeljito čišćenje WC-a i kućanskih uređaja, a može poslužiti i u vrtu za uklanjanje korova. No, iako naizgled slični, ocat za čišćenje i bijeli destilirani ocat nisu isto, a pogrešna upotreba može biti problematična.

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Najveća razlika je u koncentraciji octene kiseline. Ocat za čišćenje najčešće sadrži oko 6 posto octene kiseline, dok bijeli destilirani ocat uglavnom sadrži oko 5 posto. Iako razlika od jedan posto zvuči mala, ocat za čišćenje zbog veće koncentracije ima osjetno jače djelovanje.

Razlika je i u tome što je bijeli destilirani ocat namijenjen prehrambenoj upotrebi, dok ocat za čišćenje nije siguran za konzumaciju. Ocat za čišćenje može sadržavati nečistoće i dodatke te se nikada ne bi trebao koristiti u kuhanju ili držati među namirnicama.

Koji ocat koristiti za čišćenje?

Obje vrste mogu se koristiti za čišćenje, ali ocat za čišćenje prikladniji je za tvrdokornije naslage. Učinkovit je protiv masnoće, ostataka sapuna i plijesni, dok je bijeli destilirani ocat bolji izbor za svakodnevno čišćenje stakla, radnih površina i uklanjanje neugodnih mirisa.

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Za čišćenje se najčešće preporučuje pomiješati jedan dio octa s jednim dijelom vode. Ostale vrste octa, poput jabučnog, vinskog, rižinog ili slada, nisu najbolji izbor jer mogu ostaviti mrlje, ljepljiv trag ili neugodan miris.

Kako sigurno koristiti ocat za čišćenje?

Kod bijelog destiliranog octa uglavnom nisu potrebne posebne mjere zaštite, ali treba izbjegavati kontakt s očima i osigurati dobro prozračivanje prostorije. Kod octa za čišćenje preporučuje se nositi rukavice i odjeću dugih rukava jer veća koncentracija kiseline može nadražiti kožu.

Važno je i pravilno skladištenje. Ocat za čišćenje treba jasno označiti i držati podalje od hrane kako ga ne biste slučajno zamijenili s octom namijenjenim prehrani.

Ocat nikada ne miješajte s izbjeljivačem

Jedna od najopasnijih pogrešaka jest miješanje octa s izbjeljivačem. Kada se octena kiselina pomiješa s izbjeljivačem, može doći do kemijske reakcije pri kojoj nastaje otrovni klor, čije udisanje može ozbiljno oštetiti pluća, oči i grlo.

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Na kojim površinama ne treba koristiti ocat?

Unatoč širokoj primjeni, ocat nije prikladan za sve materijale. Treba ga izbjegavati na prirodnom kamenu, fugama, lijevanom željezu, neobojenom drvu, gumi i električnim površinama, jer kiselina može nagristi ili oštetiti određene materijale.

Kada je bolji bijeli destilirani ocat?

Bijeli destilirani ocat bolji je izbor za svakodnevno čišćenje jer je blaži i manje agresivan prema površinama. Može se koristiti na kuhinjskim radnim površinama, u hladnjaku, za određene plastične i osjetljivije površine te kao prirodni omekšivač rublja.

Može pomoći i kod nekih mrlja na odjeći, primjerice tragova znoja i dezodoransa te blagog žutila na bijelim tkaninama. Ipak, nije osobito učinkovit protiv masnoće, krvi, tinte, boje ili starih i toplinom fiksiranih mrlja.

Blaži karakter bijelog octa čini ga prikladnijim i za čišćenje prostora u kojem borave kućni ljubimci, primjerice za uklanjanje neugodnih mirisa. Pri tome ipak treba paziti da ljubimci ne dođu u izravan kontakt s očišćenom površinom dok se potpuno ne osuši.