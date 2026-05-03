Zaboravite kemikalije: Ovaj trik s octom radi čuda u perilici

Piše Karolina Krčelić,
Obični alkoholni ocat, sastojak koji se desetljećima koristi u kućanstvima kao svestrano sredstvo za čišćenje, pokazuje se kao iznenađujuće moćan saveznik u borbi za kristalno čisto posuđe. Jednostavan trik s postavljanjem šalice octa u perilicu tijekom pranja postao je internetska senzacija, a oni koji su ga isprobali tvrde da su rezultati revolucionarni.

Tajna blistavih čaša krije se u kiselini

Glavni krivac za mutne čaše i posuđe bez sjaja je tvrda voda. Voda bogata mineralima, poput kalcija i magnezija, tijekom procesa sušenja ostavlja za sobom sitne naslage, poznatije kao kamenac. Te naslage stvaraju bjelkasti film koji se teško uklanja i čini da čak i savršeno čisto posuđe izgleda prljavo.

Upravo tu na scenu stupa ocat. Njegova glavna komponenta, octena kiselina, prirodno je i učinkovito sredstvo za otapanje mineralnih naslaga. Kada se ocat oslobodi unutar perilice tijekom ciklusa pranja, njegova kiselost neutralizira kamenac i ostatke deterdženta, sprječavajući njihovo taloženje na površini posuđa. Rezultat su čaše, tanjuri i pribor za jelo koji izlaze sjajni i bez ijedne mrlje. Mnogi korisnici koji su isprobali ovu metodu, poput onih s iskustvom opisanim na portalu The Kitchn, navode kako im je posuđe bilo "vjerojatno čišće nego ikad prije".

Kako pravilno koristiti ocat za savršeno posuđe

Primjena ovog trika iznimno je jednostavna. U napunjenu perilicu posuđa, na gornju policu, stavite manju staklenu ili keramičku šalicu koja je otporna na toplinu. Važno je da šalica bude stabilna kako se ne bi prevrnula tijekom ciklusa pranja. Napunite je otprilike do pola alkoholnim ili bijelim octom.

Nakon što ste postavili šalicu s octom, dodajte uobičajenu tabletu ili prašak za pranje posuđa u predviđeni odjeljak i pokrenite standardni program pranja koji inače koristite. Ocat će se postepeno oslobađati, posebice tijekom ciklusa ispiranja, te će djelovati kao prirodno sredstvo za ispiranje i sjaj. Ne trebate se brinuti zbog mirisa, jer će se on u potpunosti isprati s posuđa i nestati do kraja ciklusa.

Više od sjaja: Ocat kao čistač i osvježivač perilice

Osim što vašem posuđu vraća sjaj, ocat donosi i dodatne prednosti za sam uređaj. S vremenom se u unutrašnjosti perilice, na grijaču, prskalicama i u odvodu nakupljaju masnoća, ostaci hrane i kamenac, što može smanjiti njezinu učinkovitost i uzrokovati neugodne mirise.

Kiselina iz octa pomaže u otapanju tih tvrdokornih naslaga, čime ne samo da čisti perilicu, već i poboljšava njezin rad i potencijalno produljuje vijek trajanja. Mnogi koji redovito koriste ovu metodu primijetili su da je i sama unutrašnjost perilice čišća, a nestao je i onaj karakterističan miris vlage koji se ponekad javlja. Za dubinsko čišćenje stroja, preporučuje se jednom mjesečno pokrenuti praznu perilicu na program s najvišom temperaturom, s jednom šalicom octa postavljenom na dno.

Riječ opreza: Postoje li rizici?

Iako je ocat učinkovit i prirodan, važno je koristiti ga s oprezom. Njegova kiselost, iako blaga, kod vrlo česte i nepravilne upotrebe može s vremenom utjecati na gumene dijelove perilice. Pojedini stručnjaci upozoravaju da kiselina može uzrokovati potencijalne štete na gumenim brtvama i crijevima, što bi moglo dovesti do curenja i skupih popravaka.

Stoga se savjetuje povremena, a ne svakodnevna upotreba. Također, ključno je ne ulijevati ocat izravno u odjeljak za sredstvo za ispiranje. Taj je odjeljak dizajniran za gušće tekućine, a ocat bi mogao oštetiti njegov mehanizam i brtve. Metoda sa šalicom postavljenom na policu znatno je sigurnija jer se ocat miješa s velikom količinom vode i njegova koncentracija postaje dovoljno niska da ne uzrokuje štetu, a istovremeno ostaje djelotvorna.

