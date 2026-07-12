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Intervju s dr. jakovom dulčićem PLUS+

Oceanograf Dulčić: Ne jedem hobotnice. One prepoznaju naša lica i jako su inteligentne

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 6 min
Oceanograf Dulčić: Ne jedem hobotnice. One prepoznaju naša lica i jako su inteligentne
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Nakon diplome 1989. godine zaposlio sam se u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Od tada sam cijeli svoj radni vijek posvetio proučavanju Jadrana, ispričao nam je dr. sc. Jakov Dulčić

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U posljednjih 20 godina u Mediteran je stiglo više novih egzotičnih vrsta riba nego tijekom cijelog prethodnog stoljeća. Ni Jadran nije ostao pošteđen tih promjena - u njemu je u posljednja tri desetljeća zabilježeno čak 46 novih vrsta.

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