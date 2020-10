A post shared by Dior Makeup (@diormakeup) on Oct 1, 2020 at 2:23am PDT

Slavni make-up artist i jedan od najve\u0107ih autoriteta na beauty sceni, predla\u017ee jednostavan look obrubljivanja oka tamnom linijom, no ona je dinami\u010dna, prati liniju oka i pomalo je \"ma\u010dkasta\".

POGLEDAJTE VIDEO: Art make-up inspiriran je opti\u010dkim varkama

Uz ovaj stil ne treba se puno dodatno \u0161minkati, klju\u010dna je dobra podloga i ujedna\u010den ten, a poja\u010danje u vidu jarkog ru\u017ea super je za ve\u010dernje trenutke.

Stil mo\u017ee djelovati i boho, naro\u010dito u skladu s maramom na glavi i nekom lepr\u0161avom tunikom, a po\u017eeljan je i tanki nakit inspiriran hipi stilom. Druga varijanta je glamurozna, uz veliku, natapiranu kosu.

Iako tu\u0161 mo\u017ee imati i solo nastup, dobro \u0107e izgledati i u varijanti sa sjenilom nje\u017ene ru\u017ei\u010daste nijanse.

Oči u fokusu: Za snažan pogled dovoljna je tek linija crnog tuša

Dizajneri na revijama za proljeće predstavljaju i make-up trendove, a među aktualnima je jača linija tuša na očima te općenito uokvireni pogled, kako bi gornji dio lica bio dodatno istaknut

