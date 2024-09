Evo što učiniti s radijatorima prije sezone grijanja kako biste uštedjeli na računima

Prije sezone grijanja razmislite o tome kad ste zadnji puta očistili radijatore, ali onako temeljito – čisteći prašinu između rebara. To je posao koji često preskačemo, no sad je vrijeme da obavite i to, jer prašina i prljavština koje se nakupljaju u radijatoru mogu utjecati na njegovu učinkovitost te povećati troškove energije.

Procjene su da to može utjecati na ukupan trošak grijanja i do 25 posto, što bi u nekim slučajevima moglo premašiti i 50, pa i 100 eura godišnje.

Možda izgleda kao izazov, no radijatore je zapravo jednostavno očistiti

- S prosječnim računom za plinsko centralno grijanje koji u Velikoj Britaniji sada iznosi oko 1060 eura godišnje za kuću s dvije do tri spavaće sobe, učinkoviti rad radijatora jedan je od najboljih načina za smanjenje troškova, kaže Nancy Emery, stručnjakinja za grijanje u Drenchu. Istraživanja sugeriraju da jednostavnim održavanjem radijatorskog sustava čistim možete uštedjeti do 25 posto na računima, dakle i do 250 eura, piše The Sun.

Evo kako očistiti radijator

1. Isključite grijanje

Ako ste nedavno pokleknuli i uključili grijanje, isključite ga i pričekajte nekoliko sati dok se radijatori u stanu ne ohlade, kaže Andrew Collinge, stručnjak za proizvode za grijanje u tvrtki BestHeating. Nije stvar samo u sigurnosti, nego i u tome da ćete izvući više prašine dok su hladni, nego dok griju.

2. Usisajte što se može

Prije nego zađete u kutke radijatora, usisajte sve oko njega, posebno područje ispod radijatora. To će pomoći da dohvatite prašinu koja visi s radijatora, umjesto da je samo dignete u zrak s krpom i pogurate natrag. Collinge posebno savjetuje da iskoristimo dugačke nastavke koje svaki usisavač ima da bismo usisali i između rebara radijatora.

3. Unutrašnjost dosegnite prašilicom ili krpom na štapu

Na Amazonu možete pronaći posebne četke prašilice koje imaju dugačko perje na koje se prašina 'lijepi'. Idealne su za prostor između rebara radijatora, no prije nego ih upotrijebite, ispod radijatora postavite jednu vlažnu krpu na koju će se skupiti sva prašina koju iz njega izvučete. Druga mogućnost je da uzmete kuhaču, ili neki sličan komad drveta i oko jednog kraja omotate krpu od mikrovlakana ili stari ručnik, pa prođete između rebara radijatora. Još jedan trik: Ako se neka prašnjava nit ne da izvući, upotrijebite sušilo za kosu – ispušite ju na krpu ispod radijatora.

4. Obrišite radijator sapunom i vodom

Na kuhaču zamotajte krpu koju ste namočili u vodu kojoj ste dodali malo sapuna, pa njome prijeđite unutrašnjost radijatora. Dobro isperite krpu i ocijedite ju, pa umočite u čistu vodu sa sapunicom, ocijedite i prebrišite i vanjske dijelove radijatora.

5. Provjerite lajsne i zidove

Nakon čišćenja radijatora, provjerite lajsne i zidove oko njih, pa ako se na njih uhvatilo nešto prašine, obrišite to. Najbolje je to učiniti malo vlažnom krpom, kako se prašina ne bi razletjela okolo. Zatim osušite radijator krpom od mikrovlakana ili starim ručnikom, kako biste bili sigurni da metal neće zahrđati od kapljica vode koje se drže za njega.

6. (Ponovno) uključite grijanje

Kad se radijator osuši, ponovo uključite grijanje i uživajte u mirisnom zraku koji će se širiti sobom. No, imajte na umu da ćete čišćenje vjerojatno morati ponoviti za mjesec do dva. Naime, kad radijatori griju, topli zrak se diže, a hladan zrak koji pada prema podu povlači za sobom i čestice prašine.